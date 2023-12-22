Bakanlıktan 7.158 personel alımı müjdesi! Lise mezunu adaylar başvurabilecek! İşte açıklanan kadrolar ve kontenjanlar…

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında toplamda 7.158 kişi istihdam edeceğini duyurdu. Bu istihdamın içeriği, 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısını kapsıyor. Henüz başvuru sürecine ilişkin detaylar netleşmemiş olsa da, kadrolar için en az lise mezunu olma şartının aranacağı tahmin ediliyor. KPSS puanlarına gelince, kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte, adaylardan en az 55 puan alınması bekleniyor. İşte Bakanlık tarafından açıklanan kadrolar ve kontenjanlar….