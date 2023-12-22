Bakanlıktan 7.158 personel alımı müjdesi! Lise mezunu adaylar başvurabilecek! İşte açıklanan kadrolar ve kontenjanlar…
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında en az lise mezunu 7.158 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, "Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde ifade kullanıldı. Bu personel alımları ile birlikte Bakanlık, tarım sektöründeki etkinliği ve verimliliği arttırmayı hedefliyor. İşte alım yapılacak kadrolar ve detaylar…
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında toplamda 7.158 kişi istihdam edeceğini duyurdu. Bu istihdamın içeriği, 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısını kapsıyor. Henüz başvuru sürecine ilişkin detaylar netleşmemiş olsa da, kadrolar için en az lise mezunu olma şartının aranacağı tahmin ediliyor. KPSS puanlarına gelince, kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte, adaylardan en az 55 puan alınması bekleniyor. İşte Bakanlık tarafından açıklanan kadrolar ve kontenjanlar….
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK!
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları için kurumlarca ilanların yayınlanması bekleniyor. Kurumlar 2024 yılı için hazırlıklarını tamamladıktan sonra yeni yılın başlaması ile birlikte ilanları bir bir resmi internet adresleri üzerinden paylaşacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: - "Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz"
ALIM YAPILACAK KADROLAR VE KONTENJANLAR!
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