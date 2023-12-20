Bakanlıktan 7.158 personel alımı müjdesi! Lise mezunu adaylar başvurabilecek! İşte açıklanan kadrolar ve kontenjanlar…

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı içerisinde 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 7.158 kişi istihdam edileceğini açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin henüz detaylar belli olmadı. Lakin kadrolar kapsamında adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranacağı tahmin ediliyor. KPSS cephesinde ise kadrolara değişiklik göstermekle birlikte en adayların en az 55 isteneceği tahmin ediliyor. İşte Bakanlık tarafından açıklanan kadrolar ve kontenjanlar….