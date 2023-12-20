Bakanlıktan 7.158 personel alımı müjdesi! Lise mezunu adaylar başvurabilecek! İşte açıklanan kadrolar ve kontenjanlar…
Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında en az lise mezunu 7.158 personel alımı yapacağını ilan etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz" şeklide açıklamada bulundu. İşte alım yapılacak kadrolar ve detaylar…
Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı içerisinde 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 7.158 kişi istihdam edileceğini açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin henüz detaylar belli olmadı. Lakin kadrolar kapsamında adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranacağı tahmin ediliyor. KPSS cephesinde ise kadrolara değişiklik göstermekle birlikte en adayların en az 55 isteneceği tahmin ediliyor. İşte Bakanlık tarafından açıklanan kadrolar ve kontenjanlar….
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK!
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları için kurumlarca ilanların yayınlanması bekleniyor. Kurumlar 2024 yılı için hazırlıklarını tamamladıktan sonra yeni yılın başlaması ile birlikte ilanları bir bir resmi internet adresleri üzerinden paylaşacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: - "Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz"
ALIM YAPILACAK KADROLAR VE KONTENJANLAR!
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