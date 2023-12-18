KPSS 60 puan yeterli! TCDD 17 faklı ilde ile Makinist alıyor! İŞKUR şartları tek tek açıkladı! İşte kadrolar…

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Makinist İşçi kadrosuna toplamda 199 kişilik istihdam sağlayacağını açıkladı. Başvuru sürecini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştiren kurum başvuru şartları ve tarihine kadar tüm detayları online olarak paylaştı. Sözlü sınava tabi tutulacak adaylardan ise en 60 KPSS puan şartı aranıyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…

BAŞVURU TARİHİ

TCDD Makinist alımı başvuruları 18 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 22 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.