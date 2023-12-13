İŞKUR kurumları açıkladı! İlkokul mezunu 5.234 personel alımı başladı! 2023 Aralık ayı temizlik görevlisi alımı yapan kurumlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2023 yılı sonunda ülke genelindeki temizlik görevlisi alımlarını sürdürüyor. Özel sektör ve kamu kurumları, kadrolarını güçlendirmek amacıyla yeni ilanlarını yayınlıyor. İlkokul mezunu adayların başvurabileceği ilanlara, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak ulaşılabiliyor. İlanlar kapsamında dikkat çeken bir detay ise, bazı kurumların alımda KPSS puanı şartı araması, diğer bazı kurumların ise KPSS puanı talep etmemesi oldu. Aralık ayında başvuruları toplanan ilanlarla, 5.234 kişinin istihdam edileceği belirtiliyor. İşte alım yapacak kurumlar ve şartları…