İŞKUR kurumları açıkladı! İlkokul mezunu 5.234 personel alımı başladı! 2023 Aralık ayı temizlik görevlisi alımı yapan kurumlar
İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 5.234 kişilik temizlik görevlisi alım ilanı yayınlandı. Türkiye’nin 81 ilinde yer alan Özel sektör ve kamu kurumlar tarafından istihdam edilecek adaylar için bazı kurumlar KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar KPSS puanı istemiyor. İşte İŞKUR tarafından yayınlanan aralık ayı ilanları…
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Türkiye geneli temizlik görevlisi alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. Özel sektör ve kamu kurumları ülke genelinde 2023 yılının son ilanları ile boşalan kadrolarını yeniden doldurmayı hedefliyor. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği ilanlar İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak toplanıyor. İlanlar kapsamında bazı kurumlar KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar ise KPSS puanı istemiyor. Aralık ayı personel alım fırsatını değerlendirmek isteyenler için 5.234 kişinin istihdam edileceği açıkladı. İşte alım yapacak kurumlar ve şartları…
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Sağlık problemi bulunamamak,
Takım çalışmasına yatkın olmak,
Kişisel temizliğine önem veren
Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun
18-40 yaş aralığında bulunmak.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.
İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
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