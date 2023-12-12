İŞKUR kurumları açıkladı! İlkokul mezunu 5.234 personel alımı başladı! 2023 Aralık ayı temizlik görevlisi alımı yapan kurumlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Türkiye geneli temizlik görevlisi alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. Özel sektör ve kamu kurumları ülke genelinde 2023 yılının son ilanları ile boşalan kadrolarını yeniden doldurmayı hedefliyor. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği ilanlar İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak toplanıyor. İlanlar kapsamında bazı kurumlar KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar ise KPSS puanı istemiyor. Aralık ayı personel alım fırsatını değerlendirmek isteyenler için 5.234 kişinin istihdam edileceği açıkladı. İşte alım yapacak kurumlar ve şartları…