KPSS şartsız yılın son fırsatı! Kızılay kadrolarını açıkladı! 6 İl 15 farklı kadroda personel alım yapılacak

Türk Kızılayı, yılın son personel alımı için heyecan verici bir adım atarak kadro listesini kamuoyuyla paylaştı. 6 farklı ilde 15 farklı kadroya personel alımı yapacak olan kurum, bu alımlar için adaylardan KPSS puanı şartı aramayacak. Türk Kızılayı, başvuruları resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak almaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, kurumun internet sitesinde yer alan ilanı inceleyerek başvuru şartları, tarihleri ve diğer ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirler. İşte Kızılay'ın alım yapacağı kadroların listesi ve başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar…

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.