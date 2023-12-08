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KPSS şartsız yılın son fırsatı! Kızılay kadrolarını açıkladı! 6 İl 15 farklı kadroda personel alım yapılacak

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Giriş Tarihi: 08.12.2023 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
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KPSS şartsız yılın son fırsatı! Kızılay kadrolarını açıkladı! 6 İl 15 farklı kadroda personel alım yapılacak

Türkiye'nin önde gelen yardım kuruluşlarından biri olan Kızılay, kamu personeli seçme sınavı (KPSS) şartını aramaksızın 6 farklı il için 15 farklı kadroya personel alımı gerçekleştirecek. Şirket, insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda planlanan bu alımlar için başvuruları resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak almaya başladı. İşte Kızılay'ın alım yapacağı boş kadroların tam listesi...

Türk Kızılayı, yılın son personel alımı için heyecan verici bir adım atarak kadro listesini kamuoyuyla paylaştı. 6 farklı ilde 15 farklı kadroya personel alımı yapacak olan kurum, bu alımlar için adaylardan KPSS puanı şartı aramayacak. Türk Kızılayı, başvuruları resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak almaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, kurumun internet sitesinde yer alan ilanı inceleyerek başvuru şartları, tarihleri ve diğer ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirler. İşte Kızılay'ın alım yapacağı kadroların listesi ve başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar…

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.

Daha öncesinde başvuru bulunduysanız başvurunuz direkt alınacaktır. İlk defa başvuruda bulunuyorsanız. Öncesinde hesap oluştur kısmından kişisel verilerinizi doldurarak yeni hesap oluşturmanız ve başvuru sürecini öyle tamamlamanız gerekiyor.

KIZILAY HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

- Proje Sorumlusu

- Bütçe Raporlama Uzmanı

- Bakım Onarım Teknikeri

- Psikolog

- SATIŞ UZMANI TRABZON (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

- SATIŞ UZMANI İZMİR (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- SATIŞ MÜDÜRÜ (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

- Proje Yönetimi Uzmanı (Kızılay Yatırım A.Ş.)

- Sözleşme Yönetimi Uzmanı (Kızılay Yatırım A.Ş.)

- MALİYET MUHASEBESİ UZMANI ( ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- SATIN ALMA UZMANI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş. )

- Evde Bakım Hemşiresi (Sağlık A.Ş.)

- İç Hastalıkları Uzmanı (Dahiliye Uzmanı) (Sağlık A.Ş.)

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