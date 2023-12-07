KPSS şartsız yılın son fırsatı! Kızılay kadrolarını açıkladı! 6 İl 15 farklı kadroda personel alım yapılacak

Kızılay, yılın son personel alımı için kadroların listesini yayınladı. 6 farklı il için 15 farklı kadroya personel alımı yapacağını açıklayan kurum, başvuruda bulunmak isteyen adaylardan KPSS puanı şartı aramayacak. Türk Kızılay'ı, başvuruları kariyer sayfası üzerinden online olarak almaya başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda yer alan başvuru şartları, tarihleri ve diğer ayrıntıları inceleyebilirler. İşte Kızılay'ın alım yapacağı kadroların listesi ve başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar…

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.