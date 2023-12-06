KPSS şartsız yılın son fırsatı! Kızılay kadrolarını açıkladı! 6 İl 15 farklı kadroda personel alım yapılacak
Kızılay, KPSS şartını aramaksızın 6 Farklı il için 15 farklı kadroya personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları açıklayan, resmi kariyer sayfası üzerinden başvuruları online olarak topluyor. İşte Kızılay'ın alım yapacağı boş kadroların tam listesi...
Kızılay yılın son personel alımı için liste kadroların listesini yayınladı. 6 Farklı il için 15 farklı kadroya personel alımı yapacağını açıklayan kurum, başvuruda bulunmak isteyen adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Kariyer sayfası üzerinden başvuruları toplamaya başlayan Türk Kızılay'ı başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları paylaştı. İşte Kızılay'ın alım yapacağı kadroların listesi ve başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar…
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.
Daha öncesinde başvuru bulunduysanız başvurunuz direkt alınacaktır. İlk defa başvuruda bulunuyorsanız. Öncesinde hesap oluştur kısmından kişisel verilerinizi doldurarak yeni hesap oluşturmanız ve başvuru sürecini öyle tamamlamanız gerekiyor.
KIZILAY HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?
- Proje Sorumlusu
- SATIŞ UZMANI TRABZON (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)
- SATIŞ UZMANI İZMİR (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)
- SATIŞ MÜDÜRÜ (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)
- Proje Yönetimi Uzmanı (Kızılay Yatırım A.Ş.)
- Sözleşme Yönetimi Uzmanı (Kızılay Yatırım A.Ş.)
- MALİYET MUHASEBESİ UZMANI ( ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)
- SATIN ALMA UZMANI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş. )
- Evde Bakım Hemşiresi (Sağlık A.Ş.)
- İç Hastalıkları Uzmanı (Dahiliye Uzmanı) (Sağlık A.Ş.)
- Uluslararası Hasta Hizmetleri Saha Yetkilisi (Sağlık A.Ş.)
- Uluslararası Rus-Bdt Bölgesi Sorumlusu
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