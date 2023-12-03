SGK sınav ile memur alımı başlıyor! Alım yapılacak kadrolar açıklandı! İşte başvuru ekranı…
Sosyal Güvelik Kurumu sınav ile memur alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, kadrolara ilişkin tüm ayrıntılar yayınlanan ilan ile duyurdu. İşte başvuru ekranı…
Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığı (SGK) merkez teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav yapılmak suretiyle 75 memur alımı yapacağını açıkladı. KPSS puan sıralaması esasına göre memur alımı gerçekleştirecek olan kurum, kadro sayısının 4 katına kadar adayları sınava davet edecek. İşte merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Sosyal Güvelik Kurumu memur alımı başvuruları 4 Aralık 2023 tarihin de başlayıp 20 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden giriş yaparak başvurularını tamamlayacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) ekli tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.
En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1'de belirtilen öğrenim dalından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.(Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)
Geçerliliği devam eden YDS'den (İngilizce) en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
- 34 Kişi İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararsı İlişkiler,
- 2 Kişi Endüstri Mühendisliği,
- 5 Kişi Elektronik Mühendisliği,
- 5 Kişi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,
- 6 Kişi Bilgisayar Mühendisliği,
- 5 Kişi Hukuk,
- 2 Kişi İstatistik,
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