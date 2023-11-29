KPSS’SİZ MÜLAKATSIZ 29 BİN KİŞİ ALINACAK! İŞKUR ilkokul mezunu alım yapacak kurumların listesini ve ilanları açıkladı

Kasım ayı itibariyle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde özel ve kamu sektörlerinde toplamda 29,745 kişilik yeni istihdam fırsatını duyurdu! İlkokul mezunu adayların da başvurabileceği bu ilanlar, farklı illerdeki çeşitli kurumlarda görev almak isteyenlere kapılarını aralıyor. Bazı kurumlar için KPSS puanı önemli bir kriterken, diğer kurumlar ise bu şartı aramıyor. İlan detaylarına ulaşmak ve başvuru sürecine dahil olmak için İŞKUR'un resmi platformu takip edilebilir. İşte Kasım ayının sonu itibari ile işçi alımı yapacak kurumlar….

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.