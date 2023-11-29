KPSS’SİZ MÜLAKATSIZ 29 BİN KİŞİ ALINACAK! İŞKUR ilkokul mezunu alım yapacak kurumların listesini ve ilanları açıkladı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ilkokul mezunu adaylara yönelik büyük bir istihdam fırsatı sunuyor! 29 binden fazla beden işçisi alımı için başvuru süreci resmi olarak başladı. Detaylar, heyecanla bekleyen adayları İŞKUR'un resmi platformunda bekliyor. Bu ilanlar, iş arayanlara yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunarken, başvuru yapmak isteyenler için kapılarını açıyor. Peki hangi kurumlar işçi alımı yapacak. İşte İŞKUR ilanları…
Kasım ayı itibariyle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde özel ve kamu sektörlerinde toplamda 29,745 kişilik yeni istihdam fırsatını duyurdu! İlkokul mezunu adayların da başvurabileceği bu ilanlar, farklı illerdeki çeşitli kurumlarda görev almak isteyenlere kapılarını aralıyor. Bazı kurumlar için KPSS puanı önemli bir kriterken, diğer kurumlar ise bu şartı aramıyor. İlan detaylarına ulaşmak ve başvuru sürecine dahil olmak için İŞKUR'un resmi platformu takip edilebilir. İşte Kasım ayının sonu itibari ile işçi alımı yapacak kurumlar….
İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.
Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir. İlanlara girerek E- Devlet şifresi ile de giriş yapmak koşulu ile ilanlara kolayca başvurabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilköğretim mezunu,
18 ile 45 yaş arası,
Vardiyalı çalışma sistemine uygun,
Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.
HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
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