KPSS’SİZ MÜLAKATSIZ 29 BİN KİŞİ ALINACAK! İŞKUR ilkokul mezunu alım yapacak kurumların listesini ve ilanları açıkladı
Türkiye İş Kurumu, ilkokul mezunu adaylara kapılarını açıyor! 29 binden fazla beden işçisi alımı için başvuru süreci başladı. İlan detayları, heyecanla bekleyen adayları İŞKUR'un resmi platformunda bekliyor. İlk adımını atmak isteyenler için fırsatlar dolu bu ilanlar, iş arayanlara yeni bir başlangıç sunuyor. Peki hangi kurumlar işçi alımı yapacak. İşte İŞKUR ilanları…
Kasım ayıyla birlikte Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde özel ve kamu sektörlerinde 29,745 kişilik yeni istihdam fırsatını duyurdu! İlkokul mezunu adayların da başvurabileceği bu ilanlar, farklı illerdeki çeşitli kurumlarda görev almak isteyenlere kapılarını aralıyor. Bazı kurumlar için KPSS puanı önemli bir kriterken, diğer kurumlar ise bu şartı aramıyor. İşte Kasım ayının sonu itibari ile işçi alımı yapacak kurumlar….
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İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.
Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir. İlanlara girerek E- Devlet şifresi ile de giriş yapmak koşulu ile ilanlara kolayca başvurabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilköğretim mezunu,
18 ile 45 yaş arası,
Vardiyalı çalışma sistemine uygun,
Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.
HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
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