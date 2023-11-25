ÖSYM şartları duyurdu! Bakanlık lise mezunu personel alımına başladı! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başvuru ekranı…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine uygun olarak sözleşmeli personel alımı kararı aldı. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre, en az lise mezunu adaylar arasından gerçekleştirilecek olan alımlar, 2022 KPSS puan sıralamasına dayanacak. Bu önemli karar, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği konularına duyarlı adaylar için büyük bir fırsat oluşturuyor. Sektörde etkili bir rol oynamak isteyenler için kapıları aralayan bu alım, çevresel bilince sahip adaylara önemli bir kariyer yolunu işaret ediyor. Detaylı başvuru süreci, adayların başvuruda bulunmadan önce kılavuzu dikkatlice incelemelerini gerektiriyor. İşte detaylar…