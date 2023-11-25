KPSS’SİZ MÜLAKATSIZ 29 BİN KİŞİ ALINACAK! İŞKUR ilkokul mezunu alım yapacak kurumların listesini ve ilanları açıkladı
Türkiye İş Kurumu en az ilkokul mezunu adaylar arasından 29 binden fazla beden işçisi alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuruda bulunacak adaylar için merak edilen tüm detaylar İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar ile paylaşıldı. Peki hangi kurumlar işçi alımı yapacak. İşte İŞKUR ilanları…
Türkiye İş Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kasım ayı ilanlarında sona yaklaşıyor. Türkiye'nin farklı illerinde özel ve kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere toplamda 29.745 kişilik istihdam sağlanacağı açıkladı. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabildiği ilan kapsamında bazı kurumlar için KPSS puan şartı gerekirken bazı kurumlar KPSS puan şartı aramıyor. İşte Kasım ayının sonu itibari ile işçi alımı yapacak kurumlar….
İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.
Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir. İlanlara girerek E- Devlet şifresi ile de giriş yapmak koşulu ile ilanlara kolayca başvurabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilköğretim mezunu,
18 ile 45 yaş arası,
Vardiyalı çalışma sistemine uygun,
Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.
HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Son Beden İşçisi Alım İlanları
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