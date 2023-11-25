KPSS’SİZ MÜLAKATSIZ 29 BİN KİŞİ ALINACAK! İŞKUR ilkokul mezunu alım yapacak kurumların listesini ve ilanları açıkladı

Türkiye İş Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kasım ayı ilanlarında sona yaklaşıyor. Türkiye'nin farklı illerinde özel ve kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere toplamda 29.745 kişilik istihdam sağlanacağı açıkladı. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabildiği ilan kapsamında bazı kurumlar için KPSS puan şartı gerekirken bazı kurumlar KPSS puan şartı aramıyor. İşte Kasım ayının sonu itibari ile işçi alımı yapacak kurumlar….

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.