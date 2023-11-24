ÖSYM şartları duyurdu! Bakanlık lise mezunu personel alımına başladı! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başvuru ekranı…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine uygun olarak sözleşmeli personel alımı kararı aldı. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre, en az lise mezunu adaylar arasından yapılacak alımlar, 2022 KPSS puan sıralamasına dayanacak. Bu önemli karar, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği konularına duyarlı adaylara kapılarını aralayarak, sektörde etkili bir rol oynamak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Detaylı başvuru süreci, adayların başvuruda bulunmadan önce kılavuzu dikkatlice incelemelerini gerektiriyor. İşte detaylar…