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Haberler Memurlar Haberleri ÖSYM şartları duyurdu! Bakanlık lise mezunu personel alımına başladı! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başvuru ekranı…

ÖSYM şartları duyurdu! Bakanlık lise mezunu personel alımına başladı! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başvuru ekranı…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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ÖSYM şartları duyurdu! Bakanlık lise mezunu personel alımına başladı! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başvuru ekranı…

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı boş kadrolara en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan yayınladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile duyuruldu. İşte başvuru ekranı…

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar uyarınca belirtilen kadrolara sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayınlanan kılavuz ile paylaşılan bilgiler ışığında adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Ayrıca adaylar 2022 yılı KPSS Puan sıralaması esas alınarak boş kadrolarda görevlendirme yapılacak. İşte detaylar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları 23 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 29 Kasım 2023 tarihine kadar devam ediyor.

Adaylar ÖSYM ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden tercihlerini E-Devlet şifresi ile başvuruda bulunabilirsiniz.

BAŞVURU EKRANI

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Lise Mezunu;

41 Temizlik Görevlisi

Ön Lisans Mezunu;

208 Büro Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Lisans Mezunu;

119 Büro Personeli, Mühendis, Avukat

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından Mahrum olmamak,

- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir Sağlık sorunu olmamak,

- Yapılacak güvenlik soruşturması be arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

- 18 Yaşını doldurmuş olmak,

- Herhangi bir Sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

BOŞ KADROLAR VE KADROLARA GÖRE ŞARTLAR!

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları



Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları



Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

Ortaöğretim Mezunları İçin Aranan Nitelikler

Ön Lisans Mezunları İçin Aranan Nitelikler

Ön Lisans Mezunları İçin Aranan Nitelikler

Lisans Mezunları İçin Aranan Nitelikler

Nitelik Kodları - Özel Koşullar

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