ÖSYM şartları duyurdu! Bakanlık lise mezunu personel alımına başladı! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başvuru ekranı…

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar uyarınca belirtilen kadrolara sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayınlanan kılavuz ile paylaşılan bilgiler ışığında adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Ayrıca adaylar 2022 yılı KPSS Puan sıralaması esas alınarak boş kadrolarda görevlendirme yapılacak. İşte detaylar…