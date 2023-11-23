KPSS şartı yok! TBMM kura ile lise mezunu işçi alımı başladı! Kadrolar ve başvuru şartları açıklandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (TBMM), lise mezunu adaylara kapılarını açıyor! TBMM, 22 farklı kadroya sürekli işçi alımı yapacak ve bu fırsatı kura ile belirleyecek. Başvuru yapacak adaylar için sevindirici bir haber ise hiçbir kadro için KPSS KPSS puanı şartı aranmıyor. TBMM, başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili detayları açıklayarak lise mezunu adayları bu önemli iş fırsatıyla buluşturuyor. İşte başvuru ekranı…
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BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı işçi alımı başvuruları 22.11.2023 tarihi saat 09:00'da başlayıp, 27.11.2023 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.
Adaylar e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı (TBMM)/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı İnternet adresinden (https://sealmkaryerkaps.cbko.gov.tr) elektronik ortam üzerinden başvuruları toplayacak.
KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TBMM işçi alımı kura çekimi noter huzurunda 12 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'da TBMM'de gerçekleştirilecek.
Adaylar kura çekimini https://www.tbmm.gov.tr "Duyurular" bölümünden yayımlanacak link üzerinden canlı olarak izleyebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
h. Bu ilanın ekinde yer alan tablodaki unvanlara ilişkin belirlenmiş olan başvuru özel şartlarını taşımak,
ı. Öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.
KADROLAR VE ŞARTLARI
TBMM Boş Kadrolar ve Şartları
TBMM Boş Kadrolar ve Şartları
TBMM Boş Kadrolar ve Şartları
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