KPSS puan şartı yok! İŞKUR üzerinden lise mezunu kamu işçisi alımı başladı! Kıtı Emniyet boş kadrolar neler?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara kamu işçisi alım ilanı yayınladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruları toplayan kurum, adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte detaylar….
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 20 Gemici, 20 Yağcı, 4 Büro Personeli (Memur), 5 Gözcü Muhabereci, 3 Elektrik Zabit, 5 Tekniker, 8 İkinci Kaptan, 4 İkinci Mühendis, 18 Deniz Trafik Operatörü (15 İstanbul, 3 Mersin), 6 Mühendis, 2 Avukat olmak üzere toplamda 95 kamu işçisi alımı yapacağını açıkladı. İŞKUR üzerinden başvuruları online olarak toplamaya başlayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından görevlendirme gerçekleştirecek. Ayrıca başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puan şartı aranmıyor. İşte başvuru şartları ve ekranı…
BAŞVURU TARİHİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kamu işçisi alımı başvuruları 20 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 24 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan boş kadrolara başvuruda bulunabilmek için İŞKUR açık ilanlar esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfasına giriş yapın. Akabinde arama bölümüne " Kıyı Emniyeti" yazarak aratın. Boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecektir.
Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın E-Devlet şifresi ile giriş yaparak ilana başvurun.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.
10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
KIYI EMNİYETİ KAMU İŞÇİSİ ALIMI KADROLAR VE DETAYLARI!
İŞKIR Kıyı Emniyeti Kadro Detayı
İŞKIR Kıyı Emniyeti Kadro Detayı
İŞKIR Kıyı Emniyeti Kadro Detayı
İŞKIR Kıyı Emniyeti Kadro Detayı
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