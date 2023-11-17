İŞKUR şartları duyurdu! İlkokul mezunu 5.626 personel alımı başladı! İşte temizlik görevlisi alımı yapan kurumlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), temizlik görevlisi alımı için yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Özel sektör ve kamu kurumları, Türkiye'nin farklı illerinde istihdam sağlayacaklarını duyurarak adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı arıyor. İlanlar arasında bazı kurumlarda KPSS puanı şartı aranırken, diğerlerinde bu şartın esas alınmadığı görülüyor. İŞKUR'un Kasım ayı temizlik görevlisi alımı ilanları, toplamda 5.626 kişilik istihdam hedefini açıkladı. İşte merak edilen detaylar…