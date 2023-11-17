İŞKUR şartları duyurdu! İlkokul mezunu 5.626 personel alımı başladı! İşte temizlik görevlisi alımı yapan kurumlar
İŞKUR, 5.626 Temizlik Görevlisi alımı için ilan yayınladı. En az ilkokul mezunu adaylara yönelik bu alımlar, başvuruların başladığı duyurusu ile birlikte adaylar arasında büyük ilgi görmeye başladı. Başvuru şartları ve detayları, ilan edilen duyuruda yer almaktadır.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), temizlik görevlisi alımı için yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Özel sektör ve kamu kurumları, Türkiye'nin farklı illerinde istihdam sağlayacaklarını duyurarak adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı arıyor. İlanlar arasında bazı kurumlarda KPSS puanı şartı aranırken, diğerlerinde bu şartın esas alınmadığı görülüyor. İŞKUR'un Kasım ayı temizlik görevlisi alımı ilanları, toplamda 5.626 kişilik istihdam hedefini açıkladı. İşte merak edilen detaylar…
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Sağlık problemi bulunamamak,
Takım çalışmasına yatkın olmak,
Kişisel temizliğine önem veren
Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun
18-40 yaş aralığında bulunmak.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.
İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Kasım Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
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