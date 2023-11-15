34 ila 37 bin TL arasında maaş veriyor! 12 Farklı kadro için başvuruları İŞKUR üzerinden toplamaya başladı! İşte kadrolar…
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, (TPAO) kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte en düşük 34 en yüksek 37 bin TL maaş ile 12 farklı kadroya personel alımı yapacağını ilan etti. İŞKUR üzerinden başvuruları toplamaya başlayan kurum adaylardan en ez 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru ekranı ve detaylar…
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, (TPAO) 12 farklı kadro için toplamda yüksek maaş ile 49 personel alımı yapacağını açıkladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruları toplayan kurum adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adayların sendikaya üye olunması halinde Brüt Ücret (Sosyal Yardım ve 112 günlük brüt çıplak ücret tutarında ikramiye dahil) 37 Bin TL Civarında /Ay + İlave olarak günlük net ücrete 108,39 TL/Gün yemek ücreti ödeyeceğini açıkladı. İşte ilanlara ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü personel alımı başvurularını 13 Kasım'da başladı. Adaylar 17 Kasım 2023 tarihine kadar İŞKUR üzerinden başvuruları toplamaya devam edecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
TPAO personel alımı haberi için İŞKUR açık ilanlar esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfasına giriş yapın. Akabinde arama kısmına "TÜRKİYE PETROLLERİ A.O." yazarak ara ikonuna tıklayın. Karşınıza alım yapılacak kadrolar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilan giriş yaparak e devlet şifresi ile başvuru sürecini tamamlayın.
ALIM YAPILACAK KADROLAR VE ŞARTLARI!
İŞKUR İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı alım ilanı
İŞKUR Teknisyen ve Tekniker alım ilanı
İŞKUR Lojistik Meslek Elemanı alım ilanı
İŞKUR Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu alım ilanı
İŞKUR Harita Teknisyeni alım ilanı
İŞKUR Teknisyen ve Teknikerler alım ilanı
İŞKUR Muhasebe Meslek Elemanı alım ilanı
İŞKUR Teknisyen ve Teknikerler alım ilanı
İŞKUR Tesis Yöneticisi alım ilanı
İŞKUR Büro Memuru alım ilanı
İŞKUR Arşivci alım ilanı
İŞKUR Teknisyen Ve Teknikerler alım ilanı
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