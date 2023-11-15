34 ila 37 bin TL arasında maaş veriyor! 12 Farklı kadro için başvuruları İŞKUR üzerinden toplamaya başladı! İşte kadrolar…

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, (TPAO) 12 farklı kadro için toplamda yüksek maaş ile 49 personel alımı yapacağını açıkladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruları toplayan kurum adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adayların sendikaya üye olunması halinde Brüt Ücret (Sosyal Yardım ve 112 günlük brüt çıplak ücret tutarında ikramiye dahil) 37 Bin TL Civarında /Ay + İlave olarak günlük net ücrete 108,39 TL/Gün yemek ücreti ödeyeceğini açıkladı. İşte ilanlara ilişkin merak edilen detaylar…

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü personel alımı başvurularını 13 Kasım'da başladı. Adaylar 17 Kasım 2023 tarihine kadar İŞKUR üzerinden başvuruları toplamaya devam edecek.