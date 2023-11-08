Kızılay’a girmek isteyenler için büyük fırsat! KPSS puan şartı aramaksızın 26 farklı kadroda personel alımı resmen başladı

Kızılay Kasım ayında da personel alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. KPSS puan şartı aramaksızın 26 kadroda istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı. Ayrıca kurum kariyer sayfası üzerinden 10 farklı il için ayrı ayrı boş olan kadroları adaylar ile paylaştı. Peki Kızılay hangi kadrolar için alım yapacak? İşte kariyer sayfası üzerinden yayınlanan ilanların listesi ve başvuru ekranı…

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.