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Kızılay’a girmek isteyenler için büyük fırsat! KPSS puan şartı aramaksızın 26 farklı kadroda personel alımı resmen başladı

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Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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Kızılay’a girmek isteyenler için büyük fırsat! KPSS puan şartı aramaksızın 26 farklı kadroda personel alımı resmen başladı

Kızılay KPSS şartı aramaksızın 10 farklı ile de 26 farklı kadro için personel yapmaya devam ediyor. Başvuru şartları ve sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları resmi kariyer sayfası üzerinden duyuran kurum, başvuruları online olarak toplamaya başladı. İşte Kızılay tarafından alım yapılacak boş kadrolar…

Kızılay Kasım ayında da personel alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. KPSS puan şartı aramaksızın 26 kadroda istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı. Ayrıca kurum kariyer sayfası üzerinden 10 farklı il için ayrı ayrı boş olan kadroları adaylar ile paylaştı. Peki Kızılay hangi kadrolar için alım yapacak? İşte kariyer sayfası üzerinden yayınlanan ilanların listesi ve başvuru ekranı…

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.

Daha öncesinde başvuru bulunduysanız başvurunuz direkt alınacaktır. İlk defa başvuruda bulunuyorsanız. Öncesinde hesap oluştur kısmından kişisel verilerinizi doldurarak yeni hesap oluşturmanız ve başvuru sürecini öyle tamamlamanız gerekiyor.

KIZILAY HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

- Proje Sorumlusu

- Göç Programları Geliştirme ve Koordinasyon Uzmanı

- PSS ve Koruma Sorumlusu

- Koruma Sorumlusu

- Sosyal Yardım Sorumlusu

- Psikolog

- Klinik Psikolog

- SATIŞ UZMANI TRABZON (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

- SATIŞ UZMANI MALATYA (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- SATIŞ UZMANI İZMİR (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- SATIŞ MÜDÜRÜ (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

- Hemşirelik (Kızılay Bakım A.Ş.)

- Yaşlı Bakım Teknikeri (Kızılay Bakım A.Ş.)

- Doktor (DRKHGM23-2)

- ÇADIR DİKİM VE YAPIŞTIRMA USTASI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- Proje Yönetimi Uzmanı (Kızılay Yatırım A.Ş.)

- Sözleşme Yönetimi Uzmanı (Kızılay Yatırım A.Ş.)

- MALİYET MUHASEBESİ UZMANI ( ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- SATIN ALMA UZMANI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- Makine Bakım Teknikeri (İçecek A.Ş.)

BAŞVURU EKRANI

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