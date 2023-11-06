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KPSS puan şartı aranmıyor! Türkiye geneli ilkokul mezunu 31 bin personel alımı başları! Başvuru şartları ve ekranı…

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Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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KPSS puan şartı aranmıyor! Türkiye geneli ilkokul mezunu 31 bin personel alımı başları! Başvuru şartları ve ekranı…

İŞKUR üzerinden ilkokul mezunu 31.151 personel alımı başladı. KPSS puanı gerektirmeyen ilanlar kapsamında Türkiye geneli bir istihdam sağlayacak. Başvuru şartları ve merak edilen detayları ise sizler için bir araya getirdik. İşte İŞKUR Kasım ayı beden işçisi alım ekranı…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kamu kurumları ve özel sektör personel alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. Yayınlanan ilanlar kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde istihdam edilmek üzere 31.151 beden işçisi alımı gerçekleştirilecek. En az ilkokul mezunu adayların başvurabileceği ilanlar için KPSS puan şartı aranmıyor. Başvurular ise İŞKUR üzerinden online gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Kasım İŞKUR personel alım ilanları ve başvuru şekli…

NASIL BAŞVURU YAPILIR? (İŞKUR)

İŞKUR üzerinden başvuruda bulunabilmek için öncelikle İŞKUR resmi internet sayfası esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx giriş yapın. Akabinde arama bölümüne "BEDEN İŞÇİSİ" yazarak arama butonuna tıklayın. Karşınıza alım yapan kurumların listesi listelenecek. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yaparak E- Devlet şifresi ile başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilköğretim mezunu,

18 ile 45 yaş arası,

Vardiyalı çalışma sistemine uygun,

Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.

BEDEN İŞÇİSİ NEDİR?

Beden İşçisi kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.+

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

İŞKUR Kasım Ayı Personel Alımı

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