İŞKUR başvuruları toplayacak! TÜRKŞEKER lise mezunu işçi alımı yapacak! Başvuru şartları ve detaylar…
TÜRKŞEKER en az lise mezunu adaylar arasından işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak toplanacak. 6 Ekim 2023 tarihi itibari ile açılacak sisteme başvuracak adaylardan ise KPSS puan şartı aranmıyor. İşte ayrıntılar…
TÜRKŞEKER, Türkiye İş Kurunu (İŞKUR) aracılığı ile farklı kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 115 işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını belirten kurum, başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar ise İŞKUR üzerinden 6 Kasım 2023 tarihi itibar ile duyurulacak. İşte tüm detaylar….
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları 6 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 10 Kasım 2023 tarihinde sona erecek.
Adaylar 6 Kasım 2023 tarihi itibari ile İŞKUR üzerinden başvuruları toplamaya başlayacak. Başvuruların başladığı tarih itibari ile İŞKUR açık ilanlar sayfası esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx giriş yapın. Akabinde arama kısmına "TÜRKŞEKER" yazın ve ara ikonuna tıklayın. Listelenen ilanlar arasından başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayın ve başvuru işlemini tamamlayın.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak
KADROLARA GÖRE DİĞER DETAYLAR!
Kadro ve Detaylar
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