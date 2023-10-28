KPSS şartı yok! ASELSAN 19 farklı kadro için alım yapıyor! Kadrolar ve başvuru şartları belli oldu
ASELSAN KPSS şartı aramaksızın 19 faklı kadroda personel alım yapacağını ilan etti. Başvuru süreci ve kadro detaylarına ilişkin ayrıntıları resmi kariyer sayfası üzerinden paylaşan kurum, başvuruları online olarak topluyor. İşte ASELSAN personel alım ilanları…
ASELSAN 19 farklı kadro için personel alımı yapıyor. KPSS puan şartı aramaksızın işinde uzman adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, başvuruları online olarak topluyor. Bilindiği üzere ASELSAN başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede boş kadroları tamamlamak için resmi kariyer sayfası üzerinden ilanları ve kadrolara ilişkin tüm detayları paylaştı. İşte ASELSAN personel alım ilanları ve başvuru ekranı…
ASELSAN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ASELSAN personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle kariyer sayfası aselsan.com/tr/kariyer/acik-pozisyonlar adresine giriş yapmanız gerekiyor. Karşınıza alıma yapılacak kadrolar ve kadrolara ilişkin tüm detaylar listelenecektir.
Akabinde hemen başvur ikonuna tıklayın. Daha öncesinde başvuru yapmadıysanız hesap oluştur kısmında kişisel bilgilerinizi doldurarak hesabınızı oluşturun ve başvuru şartlarını taşıdığınız ilana başvurunuzu tamamlayın.
ASELSAN HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?
BT Kurumsal Yönetim ve İş Zekası Çözüm Müdürü
Komuta Kontrol Yazılım Tasarım Mühendisi
Analog/Sayısal Tümdevre Tasarım Mühendisi
İdari Destek Uzmanı
Savunma Sistemleri Kıdemli Sistem Mühendisi
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) Mühendisi
Tank ve Zırhlı Araçlar Sistem Mühendisi
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