KPSS şartı yok! ASELSAN 19 farklı kadro için alım yapıyor! Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu

ASELSAN 19 farklı kadro için personel alımı yapıyor. KPSS puan şartı aramaksızın işinde uzman adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, başvuruları online olarak topluyor. Bilindiği üzere ASELSAN başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede boş kadroları tamamlamak için resmi kariyer sayfası üzerinden ilanları ve kadrolara ilişkin tüm detayları paylaştı. İşte ASELSAN personel alım ilanları ve başvuru ekranı…

ASELSAN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ASELSAN personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle kariyer sayfası aselsan.com/tr/kariyer/acik-pozisyonlar adresine giriş yapmanız gerekiyor. Karşınıza alıma yapılacak kadrolar ve kadrolara ilişkin tüm detaylar listelenecektir.