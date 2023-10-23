TCDD İlkokul mezunu işçi alımı başladı! İŞKUR üzerinden başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve ekranı
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (TCDD), en az ilkokul mezunu işçi alım ilanı yayınladı. İŞKUR üzerinden başvuruları toplamaya başlayan kurum, adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru sürecine dair merak edilen tüm detaylar….
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (TCDD), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden işçi alımı yapacağını açıkladı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yine adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar açıklayan kurum, 23 Ekim itibari ile başvuruları toplamaya başladı. İşte detaylar…
BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş işçi alımı başvuruları 23 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 27 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.
Başvuru için adayları öncelikle İŞKUR resmi internet adresi esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx giriş yaparak arama bölümüne TCDD yazmaları ve akabinde ara ikonuna tıklamaları gerekiyor. Alım yapılacak kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Akabinde başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın ve E-Devlet şifresini kullanarak başvuru sürecini tamamlayın.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
1- Öğrenim Belgesi (Diploma fotokopisi)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.),
4- Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
5- KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli),
6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı),
7- Başvuru Formu
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) İlanlarımız İŞKUR İnternet sitesi üzerinden 23.10.2023-27.10.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
2) Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
3) İŞKUR'ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1'er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihler arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
4) İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5) Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)
6) TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ'de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
7) Sadece 18-35 yaş arası ve Sadece erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamında olduğundan ve işçilerin kol gücüyle çalışmasından dolayı)
8) Sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamanın 50 puanlık kısmı adayın fiziki yeterliliğinin, ifade becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği "BECERİ" alanından, kalan 50 puanlık kısmı ise adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü "MESLEKİ YETERLİLİK" alanından oluşur. Değerlendirme neticesinde toplam 60 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır.
9) Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.
10) 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ 'ü oranında tazminat talep edilir.
11) İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir.
KADO VE DETAYLAR
KADO VE DETAYLAR
KADO VE DETAYLAR
KADO VE DETAYLAR
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