En az 22 bin TL maaş ile alacaklar! Belediyeler ekim ayı içerisinde memur, zabıta, itfaiye eri ve sözleşmeli personel alım yapıyor! İşte ilanlar…

Belediyeler memur, zabıta, itfaiye eri ve sözleşmeli personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı belediyelerinde görevlendirmek üzere toplamda 757 personel alımı yapılacağı açıkladı. Başvuru süreci ve tarihine ilişkin merak edilen detaylar tek tek belediye tarafından duyuruldu. En az lise mezunu adayların başvura bileceği ilanlar kapsamında kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte adaylardan en az 50 KPSS puan şartı aranıyor. Bazı kadrolar için ise KPSS puan şartı aranmıyor. İşte Ekim ayında alımı gerçekleştirilecek belediye alım ilanları….

EKİM AYINDA PERSONEL ALIMI YAPACAK BELEDİYELER

Belediyeler ekim ayında 757 memur, zabıta, itfaiye eri ve sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İşte ilanlar;