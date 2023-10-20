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En az 22 bin TL maaş ile alacaklar! Belediyeler ekim ayı içerisinde memur, zabıta, itfaiye eri ve sözleşmeli personel alım yapıyor! İşte ilanlar…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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En az 22 bin TL maaş ile alacaklar! Belediyeler ekim ayı içerisinde memur, zabıta, itfaiye eri ve sözleşmeli personel alım yapıyor! İşte ilanlar…

Ekim ayı belediye memur, zabıta, itfaiye eri ve sözleşmeli personel alım ilanlarını sizler için bir araya getirdik. En az lise mezunu ve KPSS 50 puan adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan belediyeler başvuru süreci ve şartlarına ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı. İşte personel alımı yapacak belediyeler…

Belediyeler memur, zabıta, itfaiye eri ve sözleşmeli personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı belediyelerinde görevlendirmek üzere toplamda 757 personel alımı yapılacağı açıkladı. Başvuru süreci ve tarihine ilişkin merak edilen detaylar tek tek belediye tarafından duyuruldu. En az lise mezunu adayların başvura bileceği ilanlar kapsamında kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte adaylardan en az 50 KPSS puan şartı aranıyor. Bazı kadrolar için ise KPSS puan şartı aranmıyor. İşte Ekim ayında alımı gerçekleştirilecek belediye alım ilanları….

EKİM AYINDA PERSONEL ALIMI YAPACAK BELEDİYELER

Belediyeler ekim ayında 757 memur, zabıta, itfaiye eri ve sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İşte ilanlar;

- KADIKÖY (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10 MEMUR ALACAK ( 4 Aralık - 7 Aralık)

- ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 30 MEMUR ALACAK ( 27 Kasım - 1 Aralık)

- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 69 İTFAİYE ERİ, 40 ZABITA MEMURU ALACAK ( 27 Kasım - 1 Aralık)

- BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 MEMUR ALACAK ( 15 Kasım - 17 Kasım)

- ÇADIRKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 MEMUR ALACAK ( 13 Kasım - 17 Kasım)

- GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 11 ADET MEMURU ALACAK ( 27 Kasım - 1 Aralık)

- KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 4 Ekim - 3 Kasım)

- MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10 MEMUR, 10 ZABITA MEMURU ALACAK ( 13 Kasım - 17 Kasım)

- SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 15 MEMUR ALACAK ( 13 Kasım - 17 Kasım)

- KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 20 ZABITA MEMURU ALACAK ( 13 Kasım - 17 Kasım)

- MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 50 İTFAİYE ERİ ALACAK ( 6 Kasım - 10 Kasım)

- AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 ZABITA MEMURU ALACAK ( 6 Kasım - 10 Kasım)

- ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 11 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 24 Kasım)

- EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım)

- GÖKÇESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 MEMUR ALACAK ( 6 Kasım - 10 Kasım)

- TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIKTAN ATAMA YOLUYLA 59 KİŞİLİK MEMUR ALACAK ( 30 Ekim - 3 Kasım)

- DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 MEMUR ALACAK ( 6 Kasım - 8 Kasım)

- DİKİLİ (İZMİR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 4 KİŞİLİK MEMUR ALIMI ( 6 Kasım - 10 Kasım)

- FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 30 MEMUR ALACAK ( 30 Ekim - 3 Kasım)

- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 50 MEMUR ALACAK ( 23 Ekim - 27 Ekim)

- ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7 MEMUR ALACAK ( 23 Ekim - 27 Ekim)

- NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 1 Kasım - 3 Kasım)

- KARAYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 MEMUR ALACAK ( 25 Ekim - 27 Ekim)

- KADIKÖY (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 32 MEMUR ALACAK ( 23 Ekim - 26 Ekim)

- ÇANKAYA (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 45 MEMUR ALACAK ( 23 Ekim - 27 Ekim)

- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 220 MEMUR ALACAK ( 16 Ekim - 27 Ekim)

- GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 30 MEMUR ALACAK ( 23 Ekim - 27 Ekim)

- BAŞYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 MEMUR ALACAK ( 23 Ekim - 27 Ekim)

- BOZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 HARİTA MÜHENDİSİ ALACAK ( 24 Ekim - 26 Ekim)

- CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 16 Ekim - 20 Ekim)

- HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 17 Ekim - 20 Ekim)

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