TTK Bartın ve Karabük kura tarihleri 2023 | Türkiye Taşkömürü Kurumu 500 işçi alımı kura sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
2023 yılında gerçekleştirilen TTK işçi alımları kapsamında Zonguldak ilindeki kura sonuçları açıklanırken, şimdi tüm dikkatler Bartın ve Karabük illerine çevrildi. Bartın ve Karabük illeri için 2 bin işçi alımı başvuru süreci Eylül ayında tamamlandı. Peki TTK işçi alımı kura sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Bartın ve Karabük illeri için 2 bin işçi alımı başvuruları 25-30 Eylül tarihleri arasında tamamlanmış, bu süreçte bin 500 kişilik kadro için Zonguldak kura çekimi gerçekleştirilmişti. Şimdi ise geriye kalan 500 kişilik kadro için Bartın ve Karabük TTK kura çekimi heyecanı yaşanıyor. İş arayan adaylar, Bartın ve Karabük TTK işçi alımı kura tarihleri için araştırmalara başladı.İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak ilinde 1500 işçi, Karabük ilinde 100 işçi ve Bartın'da 400 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Toplam 2 bin işçi alımı başvuruları 25-30 Eylül tarihleri arasında alındı.
TTK işçi alımı kura çekimi Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için ayrı ayrı gerçekleşiyor. Kura çekimi sonuçları ile asil yedek aday isim listesi belli oluyor.
TTK İŞÇİ ALIMI ZONGULDAK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Zonguldak TTK 1500 işçi alımı kura çekimi töreni, 13 Ekim Cuma günü Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor Salonu'nda yapıldı.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan elektronik kura çekimi ardından 1500 kişilik alım sonuçları belli oldu.
İşe girmeye hak kazanan asil ve yedek adayların isim listesi resmi internet adresi http://www.taskomuru.gov.tr/ üzerinden ilan edildi. Kura ardından sağlık ve arşiv araştırması yapılacak.
TTK BARTIN VE KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Bartın TTK 400 işçi alımı kurası 20 Ekim 2023 Cuma günü saat 14.00'te başlayacak ve Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu'nda . Noteri tarafından yapılacak.
Karabük TTK 100 işçi alımı kurası ise 20 Ekim 2023 Cuma günü saat 16.00'da Karabük Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda Karabük 4. Noteri tarafından gerçekleştirilecek.
HANGİ İLDEN KAÇ ADAY BAŞVURU YAPTI?
Zonguldak ilinde 1500 işçi alımı için toplam başvuru sayısı 26 bin 505 oldu.
Bartın ilinde 400 işçi alımı için toplam başvuru sayısı 7 bin 374 oldu.
Karabük'te 100 işçi alımı için toplam 913 başvuru geldi.
YEDEK LİSTENİN İLK SIRASINDAN BAŞLANACAK
Kura çekimleri asıl ve yedek adaylar olarak tamamlanacak. Asıl listede adı çıkan ancak şartları sağlamadığı tespit edilen adayların yerine yedek listenin ilk sırasından adaylar çağrılacak.
Kuradan çıkmış olmak tek başına işe girmeye hak kazandırmaz. Elektronik kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekküllü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda "Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır" kararlı sağlık raporlarını almaları ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan Arşiv Araştırması sonucuna göre işe girmeye engel bir suçları olmaması halinde işe başlatılacaklardır.
İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını alamayan, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılacak olan Arşiv Araştırmasına göre işe girmeye engel bir suçu olanlar ile 8 ay içinde işten ayrılanların yerine YEDEK listesinin ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere sırasıyla yedek aday çağrılıp hastaneye sevk edileceklerdir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TTK Bartın ve Karabük kura tarihleri 2023 | Türkiye Taşkömürü Kurumu 500 işçi alımı kura sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
- 2023-2024 VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İlköğretim, ortaöğretim ve lise bursları ne zaman yatacak?
- Evde yakınına bakana sigorta+zam! 5.098 alana 7.300 TL! Aile destek tutarları artacak! Hanedeki kişi sayısına göre....
- SGK'ya 1800-2400-3600 gün prim ödeyenlere hemen erken maaş imkanı! Emeklilik kağıdı önünüze gelecek!
- SSK, BAĞ-KUR'luya son dakika maaş müjdesi geldi! 7.500, 8.125, 8.750 TL... Hesabına yatmaya başlıyor! Emeklilere gece yarısından itibaren...
- Uyanır uyanmaz bunu tüketin! 🍵 Yağ yakımını başlatıyor! Karın şişkinliğine 1 bardak...
- "Sezyum-133 atomunun 9.192.631.770 kez 'titreşmesi' için geçen süre" hangisinin özetlenmiş bilimsel tanımıdır?
- 2. Torba Yasa müjdesi geldi! O madde için detaylar belli oldu! 7.500 TL emekli maaşına ara zam, esnafa EYT, ek gösterge, taşerona kadro...
- Osmanlı tarihinde "Mehmed" adında 6 "Murad" adında 5 Osmanlı padişahı varken hangi adı taşıyan 4 Osman padişahı vardır?
- "Harry Potter" kitap ve film serisinin final kısmında adı geçen "Albus Severus"un soyadı nedir?
- 11 haneli T.C kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin T.C kimlik numarasının son hanesi nedir?
- Gönül Dağı Mihriban öldü mü? Gönül Dağı Mihriban kimdir, diziden ayrılıyor mu?