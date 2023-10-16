TTK Bartın ve Karabük kura tarihleri 2023 | Türkiye Taşkömürü Kurumu 500 işçi alımı kura sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Bartın ve Karabük illeri için 2 bin işçi alımı başvuruları 25-30 Eylül tarihleri arasında tamamlanmış, bu süreçte bin 500 kişilik kadro için Zonguldak kura çekimi gerçekleştirilmişti. Şimdi ise geriye kalan 500 kişilik kadro için Bartın ve Karabük TTK kura çekimi heyecanı yaşanıyor. İş arayan adaylar, Bartın ve Karabük TTK işçi alımı kura tarihleri için araştırmalara başladı.İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak ilinde 1500 işçi, Karabük ilinde 100 işçi ve Bartın'da 400 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Toplam 2 bin işçi alımı başvuruları 25-30 Eylül tarihleri arasında alındı.

TTK işçi alımı kura çekimi Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için ayrı ayrı gerçekleşiyor. Kura çekimi sonuçları ile asil yedek aday isim listesi belli oluyor.