MİT KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İstihbarat Uzmanı, Dil Uzmanı, Mühendis, İHA Sistemleri Pilotu, Sağlık Görevlisi, Tekniker ve Koruma Memuru şartları

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde istihdam etmek üzere İstihbarat Uzmanı, Dil Uzmanı, Mühendis, İHA Sistemleri Pilotu, Sağlık Görevlisi, Tekniker ve Koruma ve Emniyet Memuru alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte MİT personel alımı başvuru ekranı…

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı başvurusu yapabilmek için öncelikle MİT resmi kariyer sayfası mit.gov.tr/mks/ adresine giriş yapın. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın ve akabinde öz geçmiş gönder bölümünde oluşturduğunuz öz geçmişi sisteme kaydedin. Başvurunuz kurum tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?