MİT KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İstihbarat Uzmanı, Dil Uzmanı, Mühendis, İHA Sistemleri Pilotu, Sağlık Görevlisi, Tekniker ve Koruma Memuru şartları
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) belirtilen kadrolara KPSS puan şartı aramaksızın personel alımı yapacağını ilan etti. MİT kariyer sayfası üzerinden tüm başvuru şartları ve sürecine ilişkin detayları açıklandı. İşte personel alımına ilişkin merak edilen detaylar…
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde istihdam etmek üzere İstihbarat Uzmanı, Dil Uzmanı, Mühendis, İHA Sistemleri Pilotu, Sağlık Görevlisi, Tekniker ve Koruma ve Emniyet Memuru alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte MİT personel alımı başvuru ekranı…
MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı başvurusu yapabilmek için öncelikle MİT resmi kariyer sayfası mit.gov.tr/mks/ adresine giriş yapın. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın ve akabinde öz geçmiş gönder bölümünde oluşturduğunuz öz geçmişi sisteme kaydedin. Başvurunuz kurum tarafından değerlendirmeye alınacaktır.
MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İstihbarat Uzmanı alımı başvuru şartları;
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2) 35 yaşını doldurmamış olmak
3) Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
4) Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:
- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT'nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir)
- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.
Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.
Diğer taraftan,
5) Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,
6) Yönetme-yönlendirme,
7) Yüksek sorumluluk bilinci,
8) Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,
9) Stres altında çalışabilme,
10) Detaylara önem verme,
11) Pratik ve hızlı düşünebilme,
12) Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,
13) Ketumiyet
Dil Uzmanı alımı başvuru şartları;
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2) 40 yaşını doldurmamış olmak
3) Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:
- İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri için; üniversitelerin ilgili dilde Mütercim-Tercümanlık, Dilbilim, Çeviribilim, Edebiyat bölümleri, Öğretmenlik örgün lisans programlarının - birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
- İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dilleri için, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı - mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
- Diğer yabancı diller için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
4)Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak:
- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce dilinden 90 veya üzeri YDS puanı almış olmak
- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak
- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak
- YDS kapsamında yer almayan diller için; ilgili dilin yaygın olarak konuşulduğu ülkelerde en az 2 yıl bulunmuş olmak, okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak.
Mühendis alımı başvuru şartları;
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2) 34 yaşını doldurmamış olmak
3) Bilgisayar, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, matematik veya fizik mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
4) Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce dilinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da 60 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT'nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir).
Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.
Diğer taraftan,
5) Teknoloji ve yenilikleri takip edebilme,
6) Güçlü iletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olma,
7) Analitik düşünce yapısına sahip olma,
8) Çözüm odaklı çalışabilme,
9) Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilme,
10) Stres altında çalışabilme,
11) Gerektiğinde saha koşullarında çalışma ve seyahat engeli taşımama,
12) Ketumiyet
İHA Sistemleri Pilotu alımı başvuru şartları;
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2) 34 yaşını doldurmamış olmak
3) Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:
- Üniversitelerin örgün eğitim veren; bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, mekatronik, harita, geomatik, uçak, uzay, kontrol ve otomasyon, meteoroloji mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
- Üniversitelerin; havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım, uçak gövde ve motor bakımı, uçak elektrik ve elektroniği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
5) Aşağıda belirtilen sağlık kriterlerine uygun olmak:
- 18-28 kg/m² arasında vücut kitle endeksine sahip olmak
- Düzeltmeli olarak görme keskinlikleri tam olmak kaydıyla her bir gözde; astigmat için mutlak değeri 2 (iki) dereceyi, miyop için -6 (altı) dereceyi, hipermetrop için +3 (üç) dereceyi geçmemek, belirtilen göz kusurları dışında herhangi bir göz hastalığı/kusuru bulunmamak
- Fiziksel engeli, organ kaybı, vücudun herhangi bir yerinde protez, konuşma bozukluğu (dilde pelteklik, kekemelik, ses bozukluğu vb.), işitme kaybı bulunmamak
- Vücudun herhangi bir yerinde dövmeye veya ciltte eşkal belirleyici nitelikte şekil bozukluğuna (ameliyat izi, yara izi, yanık izi vb.) sahip olmamak
- Daha önce geçirilmiş veya halen devam eden herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunmamak
- Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım öyküsü bulunmamak.
Sağlık Görevlisi alımı başvuru şartları;
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2) 44 yaşını doldurmamış olmak
3) Uzmanlık alanında en az 5 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (Diş Hekimleri ile Pratisyen Hekimlerin en az 10 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olması gerekmektedir.)
4) Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak
5) Türkiye'de kurulu üniversitelerin Tıp Fakültelerinin birinden mezun olmak
6) Herhangi bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak
7) Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak, branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni yöntem teknik ve teknolojilere hâkim olmak
8) İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak
9) Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek
10) Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak
Koruma ve Emniyet Memuru alımı başvuru şartları;
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2) Erkek adaylar için;
- Üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden ön lisans mezunu olmak şartıyla 26 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
- Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak şartıyla 29 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
- Tercihen askerlik hizmetini en az 6 ay süreyle yerine getirmiş olmak
- En az 1.75 m boya 18-28 kg/m² arasında vücut kitle endeksine sahip olmak
3) Kadın adaylar için;
- 29 yaşını doldurmamış olmak
- Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu veya Spor Bilimleri Fakültesinin herhangi bir bölümünden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
- En az 1.63 m boya ve 18-28 kg/m² arasında vücut kitle endeksine sahip olmak
- Tercihen savunma sporlarından herhangi biriyle aktif olarak ilgilenmiş olmak ve ilgili federasyona kayıtlı bulunmak
4) Aşağıda belirtilen sağlık kriterlerine uygun olmak:
- Vücudun herhangi bir yerinde protez bulunmamak
- Herhangi bir görme (renk körlüğü, göz tembelliği, miyop, hipermetrop, astigmat vb.) veya işitme kusuru taşımamak
- Vücudun herhangi bir yerinde dövmeye veya ciltte eşkal belirleyici nitelikte şekil bozukluğuna (ameliyat izi, yara izi, yanık izi vb.) sahip olmamak
- Görevi yapmaya engel olabilecek psikolojik rahatsızlık veya uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım öyküsü bulunmamak
- Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak
Tekniker alımı başvuru şartları;
1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2) 34 yaşını doldurmamış olmak
3) Üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokullarının; bilgisayar programcılığı, bilgisayar programlama, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, bilgisayar teknolojileri ve yönetim, bilgisayar teknolojisi ve programlama, bilgisayar operatörlüğü, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, elektronik teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, elektrik, internet ve ağ teknolojileri, bilgi yönetimi, bilgi güvenliği teknolojisi, bilişim güvenliği teknolojisi, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilişim-yönetim, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon, coğrafi bilgi sistemleri, çok boyutlu modelleme ve animasyon, grafik tasarımı, kontrol ve otomasyon teknolojisi, mekatronik, makine, mobil teknolojileri, web tasarımı ve kodlama, uçak teknolojisi, insansız hava aracı teknolojisi ve operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
4) Alanında en az 4 yıl iş tecrübesi bulunmak
5) Aşağıda belirtilen sağlık kriterlerine uygun olmak:
- Düzeltmeli olarak görme keskinlikleri tam olmak kaydıyla her bir gözde; astigmat için mutlak değeri 2 (iki) dereceyi, miyop için -6 (altı) dereceyi, hipermetrop için +3 (üç) dereceyi geçmemek, belirtilen göz kusurları dışında herhangi bir göz hastalığı/kusuru bulunmamak
- Fiziksel engeli, organ kaybı, vücudun herhangi bir yerinde protez veya işitme kaybı bulunmamak
- Vücudun herhangi bir yerinde dövmeye veya ciltte eşkal belirleyici nitelikte şekil bozukluğuna (ameliyat izi, yara izi, yanık izi vb.) sahip olmamak
- Daha önce geçirilmiş veya halen devam eden herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunmamak
- Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım öyküsü bulunmamak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla! Renault ekim ayı yenilenmiş 2. El araç modelleri ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lise mezunu personel alıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi
- Bedava doğalgaz son durum ne? 25 metreküp doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz, kampanya hangi tarihe kadar devam edecek?
- Kimler 5.000 TL ikramiye alacak? Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Dul ve yetim maaşı, SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, şeref aylığı, gazi...
- TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle
- Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2024 yılında resmi tatil günleri ve dini günler takvimi...
- DGS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 DGS üniversite ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?
- KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...
- Duşakabin temizliğini saniyeler içinde yapacak doğal formül! Kireç ve su lekelerine zahmetsiz elveda deyin!
- Galatasaray bulmacası | En keskin taraftarlar dahi bulamıyor! Ronaldo ve Ronaldinho'nun arasından Icardi'yi 30 saniyede bul!
- Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 altın bileziğin sahibi...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 13 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Puan tablosu...