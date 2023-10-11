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KPSS şartı yok! Kızılay 23 farklı kadro için personel alım ilanı yayınladı! İşte başvuru şartları ve ilanlar

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Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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KPSS şartı yok! Kızılay 23 farklı kadro için personel alım ilanı yayınladı! İşte başvuru şartları ve ilanlar

Kızılay Türkiye genelinde istihdam etmek üzere personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. 8 farklı il için 23 farklı kadroda istihdam sağlayacağını açıklayan kurum adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte Kızılay personel alım ilanları…

Kızılay, KPSS şartı aranmaksızın 8 farklı il için 23 farklı kadroya personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvuru sürecine dair detayları resmi kariyer sayfası üzerinden paylaşan kurum, adaylardan gelen başvuruları online olarak almaya devam ediyor. En az ön lisans mezunu adayları değerlendirecek olan kurum, başvuru şartları ve tarihlerini de ilan etti. Kızılay'ın güncel ilanlara ve başvuru ekranına ulaşmak için resmi kariyer sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu fırsatlarla ilgilenen adaylar, başvuru sürecine ilişkin tüm bilgileri resmi kaynaklar üzerinden detaylı bir şekilde edinebilirler.

KIZILAY HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

Kızılay Eylül ayı içerisinde personel ilanı yayınlamaya devam ediyor. İşte kadrolara ilişkin ilanlar;

- Makine Bakım Teknikeri (İçecek A.Ş.)

- Proje Sorumlusu (PRJS - 2023)

- Uluslararası İlişkiler Uzmanı (UPİD-2023)

- Göç Programları Geliştirme ve Koordinasyon Uzmanı

- Evde Bakım Hemşiresi (Sağlık A.Ş.)

- İç Hastalıkları Uzmanı (Dahiliye Uzmanı) (Sağlık A.Ş.)

- PAZARLAMA MÜDÜRÜ (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- SATIŞ UZMANI MALATYA (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- SATIŞ UZMANI İZMİR (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- SATIŞ UZMANI TRABZON (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

- SATIŞ MÜDÜRÜ (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

- Hemşirelik (Kızılay Bakım A.Ş.) (HMS-2023/01)

- Yaşlı Bakım Teknikeri (Kızılay Bakım A.Ş.)

- Bilgi Yönetimi Yöneticisi

- İş Geliştirme Asistanı (İGA-2023)

- Ürün Tasarım ve Analiz Uzmanı (ÜTAU - 2023)

- Hasta İlişkileri Sorumlusu (Sağlık A.Ş.)

- Hasta Kayıt Yetklisi (Sağlık A.Ş.)

- Satış Uzmanı (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

- Biyomedikal Uzmanı (Sağlık Grubu)

- Elektrik Teknikeri (Sağlık A.Ş.)

- Uluslararası Hasta Hizmetleri Saha Yetkilisi (Sağlık A.Ş)

- Uluslararası Rus-Bdt Bölgesi Sorumlusu (UPR0723)

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