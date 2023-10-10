İlkokul mezunu 67 binden fazla personel alımı yapılıyor! İŞKUR Beden işçisi, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi, satış danışmanı….

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden binlerce personel alım ilanı yayınlanmaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlardan ziyade özel sektör ve belediyelerinde yoğun ilan yayınladığı platform üzerinde yüzlerce farklı boş kadro için alım yapılıyor. En az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayan kurumlar kadroya göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kurumlar KPSS şartı ararken bazı kurumlar aramıyor. Bizde sizler için İŞKUR üzerinde en çok dikkat çeken ilanları bir araya getirdik. İşte İŞKUR iş ilanları

İŞKUR ÜZERİNDEN 67.655 PERSONEL ALINACAK!