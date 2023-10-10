İlkokul mezunu 67 binden fazla personel alımı yapılıyor! İŞKUR Beden işçisi, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi, satış danışmanı….
İŞKUR üzerinden toplamda 67.655 personel alımına ilişkin ilan yayınladı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurumlar, başvuruları Türkiye İş Kurumu üzerinden toplamaya başladı. İşte İŞKUR üzerinden alım yapılacak kadrolar ve ilan detayları….
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden binlerce personel alım ilanı yayınlanmaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlardan ziyade özel sektör ve belediyelerinde yoğun ilan yayınladığı platform üzerinde yüzlerce farklı boş kadro için alım yapılıyor. En az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayan kurumlar kadroya göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kurumlar KPSS şartı ararken bazı kurumlar aramıyor. Bizde sizler için İŞKUR üzerinde en çok dikkat çeken ilanları bir araya getirdik. İşte İŞKUR iş ilanları
İŞKUR ÜZERİNDEN 67.655 PERSONEL ALINACAK!
- Ambar/Depo Görevlisi 2098
- Aşçı 1128
- Beden İşçisi (Genel) 33527
- Bulaşıkçı (Stevard) 1342
- Büro Memuru (Genel) 1026
- Depo İşçisi (Elleçleme) 1672
- Forklift Operatörü 1176
- Garson (Servis Elemanı) 2794
- Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1914
- Kasiyer 1581
- Konfeksiyon İşçisi 1558
- Ön Muhasebeci 1678
- Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 2026
- Paketleme İşçisi 2353
- Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 1105
- Reyon Görevlisi 1116
- Satış Danışmanı / Uzmanı 3375
- Şoför-Yük Taşıma 1430
- Temizlik Görevlisi 4756
İŞKUR NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İŞKUR üzerinden yukarıda belirtilen kadrolardan birine başvuruda bulunabilmek için İŞKUR resmi internet sayfası esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yapın. Arama bölümüne başvuru şartlarını taşıdığını kadroyu yazın ve ara ikonuna tıklayın. Akabinde tüm ilanlar listelenecektir.
Başvuru yapmak istediğiniz ilana tıklayın ve E-Devlet şifresi ile başvurunuzu tamamlayın.
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