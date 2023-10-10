49 bin TL maaş veriyor! TPAO KPSS 60 puan ile personel alımına başladı! Başvuru şartları ve ekranı…
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı en az 60 KPSS puan ile personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, tüm kadrolar için başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak toplayacak. İşte merak edilen ayrıntılar…
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Merkez ve Taşra Teşkilatlarında görevlendirmek üzere 68 personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden toplayacağını belirten kurum, adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca TPAO en düşük 20.315,00 TL, en yüksek 49.774,90 TL maaş ödemesi yapacağını ifade etti. İşte TPAO 2023 personel alımına ilişkin merak edilen detaylar….
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alımı başvuruları 9 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 13 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi iskur.gov.tr üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek.
İŞKUR ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?
TPAO personel alımı için başvuruda bulunmak için öncelikle İŞKUR açık iş ilanları sayfası esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx giriş yapın. Karşınıza çıkan arama kutucuğuna "TPAO" yazarak ara butonuna tıklayın. Akabinde kaşınıza kuruma ilişkin ilanlar listelenecektir.
Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana girin ve E-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurunuzu tamamlayın
İŞKUR TPAO personal alım ilanları
İŞKUR TPAO personal alım ilanları
GENEL HUSUSLAR
1 İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlan şartlarını taşıyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların başvuruları kabul edilir.
4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
5) KPSS'ye tabi kariyer mesleklerde puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının beşer katı nihai aday listeleri sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
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