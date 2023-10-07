KPSS puan şartı yok! En az ilkokul mezunu 4.832 temizlik görevlisi alınacak | İŞKUR Ekim ayı ilanları
İŞKUR üzerinden ekim ayı temizlik görevlisi alım ilanları yayınlanıyor. En az ilkokul mezunu adaylar arasından personel temini sağlayacak olan kurumlar, toplamda 4.832 temizlik görevlisi istihdamı gerçekleştirecek. İşte merak edilen ilanlar ve başvuru şartları….
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ekim ayı temizlik görevlisi alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Yayınlanan ilanlar kapsamında bazı kurumlarda KPSS puan şartı bulunurken bazı kurumlarda KPSS puan şartını esas alınmıyor. Türkiye'nin farklı illerinde özel sektör ve kamu da olmak üzere istihdam sağlayacağını açıklayan kurumlar adaylardan en az ilköğretim mezunu olma şartı arıyor. Ekim ayı boyunca yayınlanan ilanlar kapsamında toplamda 4.832 temizlik görevlisi istihdamı sağlanacağı belirtiliyor. İşte İŞKUR temizlik görevlisi alımı başvuru şartları ve başvuru şekli….
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Sağlık problemi bulunamamak,
Takım çalışmasına yatkın olmak,
Kişisel temizliğine önem veren
Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun
18-40 yaş aralığında bulunmak.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.
İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI
İŞKUR Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur.
Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.
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