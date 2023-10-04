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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KPSS 60 puan ile 1.453 personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB KPSS 60 puan ile 1.453 personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı…

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) toplamda 1.453 personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin detaylar ise belli oldu. Başvuruda bulunmak isteyen adayları öncelikle en az 60 KPSS puana sahip olması gerekiyor.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) boş bulunan sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 1.453 personel alımı yapacağını açıkladı. En az 60 KPSS puan ile personel alımı gerçekleştiren Bakanlık, başvuru sürecine dair merak edilen tüm detayları resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. İşte ayrıntılar….

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 6 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 10 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek. Posta yolu veya şahsen müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup eşdeğerliğe sahip olan adaylar için YÖK'ten alınmış eşdeğerlik belgesi veya eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK'ten alınmış denklik belgesi,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

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