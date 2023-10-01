18 bin TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! 2-8 Ekim İŞKUR personel alımı başvuru şartları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 946 Büro Personeli, 3.718 Güvenlik Görevlisi, 5.266 Temizlik Görevlisi olmak üzere toplamda 9.930 personel alımı yapılacağı açıkladı. Türkiye'nin farklı illerinde, farklı kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Başvuru sürecine ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar ise İŞKUR üzerinden adaylara duyuruldu.

İŞKUR BÜRO PERSONELİ, GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu üzerinden Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan arama bölümüne hangi kadro için iş arıyorsanız yazın ve arama butonuna tıklayın. Kurumlarca paylaşılan ilanlar listelenecektir. Akabinde ilana giriş yapın e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru adımını tamamlayın.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?