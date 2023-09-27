İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 69 bin personel ve işçi alımı yapılacak! İŞKUR 2023 iş ilanları başvuru ekranı ve şekli
İŞKUR üzerinden 81 ilde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu 69.424 personel ve işçi alımı yapılacağı ilan edildi. Bazı kurumlar KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar KPSS puanı sorgulamıyor. İşte Türkiye İş Kurumu personel ve işçi alımı başvuru şekli…
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden herkesin merak ettiği personel ve işçi alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. 81 il kapsamında istihdam edilecek adaylardan alım yapılacak kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Kamu kurum ve kuruluşlara göre değişiklik gösteren başvuru şartlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar ise İŞKUR resmi internet sayfasından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre ise 69.424 personel ve işçi alımı yapılacak işte detaylar…
İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI KADRO DETAYLARI!
Ambar/Depo Görevlisi 1874
Aşçı 1192
Beden İşçisi (Genel) 33390
Elektrikçi (Genel) 938
Forklift Operatörü 1236
Garson (Servis Elemanı) 2683
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1974
İnşaat İşçisi 1146
Kasiyer 1405
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 870
Konfeksiyon İşçisi 1869
Madenci (Genel) 2021
Ön Muhasebeci 1751
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 2823
Paketleme İşçisi 2363
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 1146
Reyon Görevlisi 1017
Satış Danışmanı / Uzmanı 3340
Şoför-Yük Taşıma 1648
Temizlik Görevlisi 4738
İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR personel ve işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapın akabinde arama kısmına yukarıda yazan kadrolar arasından tercih ettiğiniz bölümü yazarak ara ikonuna tıklayın akabinde ilanlar listelenecektir.
Sonrasında başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayın E-Devlet şifresi ile giriş yaparak ilana kolayca başvuruda bulunun. İnternetten başvuruda bulunmak istemeyenler ise İŞKUR'a direkt giderek de başvuruda bulunabilirler…
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- İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 69 bin personel ve işçi alımı yapılacak! İŞKUR 2023 iş ilanları başvuru ekranı ve şekli
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