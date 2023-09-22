İŞKUR ile en az ilkokul mezunu 34 bin 529 beden işçisi alımı başladı! |İŞKUR güncel iş ilanları|
İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 34 bin 529 beden işçisi alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuru şartları ve merak edilen diğer detaylar yayınlanan ilan ile adaylarla paylaşıldı. İşte Türkiye İş Kurumu personel ilanları
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), hem özel sektörde hem de kamu sektöründe istihdam sağlamak amacıyla 34.529 personel alımı için ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. İşKur'un ihtiyaçları doğrultusunda açılan bu alımlar, ilkokul mezunu olan adaylara yönelik bir fırsat sunuyor. İşKur'un resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan başvuru koşulları ve detaylarıyla birlikte, adaylar için eşsiz bir istihdam fırsatı sunulmaktadır. Bu alımlarla ilgilenen adaylar için işte İŞKUR personel alım ilanla
İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.
Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir. İlanlara girerek E- Devlet şifresi ile de giriş yapmak koşulu ile ilanlara kolayca başvurabilirsiniz
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilköğretim mezunu,
18 ile 45 yaş arası,
Vardiyalı çalışma sistemine uygun,
Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.
BEDEN İŞÇİSİ NEDİR?
Beden İşçisi kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PYBS sınav sonuçları meb.gov.tr öğrenme sayfası! T.C. ile bursluluk sınav sonucu sorgulama! 5,6,79,10. sınıflar...
- KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023-2024 GSB KYK yurtları açılış tarihi belli oldu mu?
- Emekliye 5.000 TL bayram ikramiyesi yatacak mı? Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı, yok mu?
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Dini günler takvimi 2024!
- Canan Karatay en sağlıklı domatesi açıkladı! Konserve yapacaklar dikkat! Eğer bu şekilde görünüyorsa...
- CUMA HUTBESİ OKU 22 EYLÜL 2023 | Diyanet Cuma Hutbesi konusu tam metin PDF! diyanet.gov.tr
- YKS ek tercih sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ais.osym.gov.tr | ÖSYM son duyurular...
- www.meb.gov.tr | İOKBS SONUÇLARI SON DAKİKA! Bursluluk sınavı sonuçları 2023 ne zaman, saat kaçta açıklanır? MEB son açıklamalar...
- Bağışıklığınızı her daim zinde tutacak! Diyetisyenlerin bir numaralı önerisi...
- UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | 21 Eylül 2023 Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? UEFA ülke puanı sıralaması
- Asgari ücreti enflasyon farkı+refah payı etkisi katlayacak! 11.000 TL alana 17.000 TL açığa çıktı! 2024 Ocak'ta %49,09 zam! Net-Brüt evli çocuklu maaş TABLOSU!
- Emekliye, memura %50 ek zam+12 puanlık refah payı müjdesi! 7.500 TL alana kök maaşlar sil baştan! 1 Ekim saat 14.00'te 5.000 TL ikramiye...