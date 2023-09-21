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İŞKUR ile en az ilkokul mezunu 34 bin 529 beden işçisi alımı başladı! |İŞKUR güncel iş ilanları|

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Giriş Tarihi: 21.09.2023
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İŞKUR ile en az ilkokul mezunu 34 bin 529 beden işçisi alımı başladı! |İŞKUR güncel iş ilanları|

İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 34 bin 529 beden işçisi alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuru şartları ve merak edilen diğer detaylar yayınlanan ilan ile adaylarla paylaşıldı. İşte Türkiye İş Kurumu personel ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), hem özel sektörde hem de kamu sektöründe istihdam sağlamak amacıyla 34.529 personel alımı için ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. İşKur'un ihtiyaçları doğrultusunda açılan bu alımlar, ilkokul mezunu olan adaylara yönelik bir fırsat sunuyor. İşKur'un resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan başvuru koşulları ve detaylarıyla birlikte, adaylar için eşsiz bir istihdam fırsatı sunulmaktadır. Bu alımlarla ilgilenen adaylar için işte İŞKUR personel alım ilanla

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.

Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir. İlanlara girerek E- Devlet şifresi ile de giriş yapmak koşulu ile ilanlara kolayca başvurabilirsiniz

İŞKUR GİRİŞ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilköğretim mezunu,

18 ile 45 yaş arası,

Vardiyalı çalışma sistemine uygun,

Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.

BEDEN İŞÇİSİ NEDİR?

Beden İşçisi kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.

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