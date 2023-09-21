Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS 50 puan ile 2 bin 450 kişi alacak! İşte başvuru şartları ve ekranı
Diyanet İşleri Başkanlığı en az 50 KPSS puan ile 2 bin 450 personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin tüm detayları yayınladığı resmi ilan metni ile duyuran DİB, adaylardan en az lise mezunu olma şartı arıyor. İşte başvuru ekranı
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere İmam-Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi, Müezzin-Kayyım kadrolarına toplamda 2.450 personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından görevlendirme yapacak olan kurum, yine adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru şartları ve ilana ilişkin merak edilen diğer tüm detaylar….
BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 25 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 6 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,
4. 2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
- Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
- Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Kur'an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için işaret dili alanında en az 120 (yüz yirmi) saatlik işaret dili sertifikasına (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,
2. Kur'an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için en az 64 (altmış dört) saatlik Braille Alfabesi alanında sertifikaya (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,
3. Kur'an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) ile Kur'an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubundan başvuruda bulunacak adaylar için Başkanlığımızda geçici öğretici olarak en az bir eğitim-öğretim yılı (180 iş günü) çalışmış olmak. (Görev sürelerinin hesaplanmasında DİBBYS verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak adayların bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS programına işlenmemiş çalışma süreleri dikkate alınmayacaktır.)
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