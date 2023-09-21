Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS 50 puan ile 2 bin 450 kişi alacak! İşte başvuru şartları ve ekranı

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Kur'an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için işaret dili alanında en az 120 (yüz yirmi) saatlik işaret dili sertifikasına (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

2. Kur'an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için en az 64 (altmış dört) saatlik Braille Alfabesi alanında sertifikaya (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

3. Kur'an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) ile Kur'an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubundan başvuruda bulunacak adaylar için Başkanlığımızda geçici öğretici olarak en az bir eğitim-öğretim yılı (180 iş günü) çalışmış olmak. (Görev sürelerinin hesaplanmasında DİBBYS verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak adayların bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS programına işlenmemiş çalışma süreleri dikkate alınmayacaktır.)