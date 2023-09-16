2023 EGM PAEM öğrenci alımı başvuru ekranı! Kadın / erkek 500 komiser yardımcısı alınacak! Başvuru tarihi ve şartları açıklandı!
PAEM öğrenci alımı son dakika! Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) 6. dönem için 400 erkek ve 100 kadın olmak üzere toplam 500 öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Sınavlarda ve iki yıl süreli eğitimin sonunda başarılı olan adaylar, komiser yardımcısı olarak atanacak. Açıklama sonrası başvuru tarihi ve şartları merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin detaylar...
"2023 PAEM öğrenci alımı ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Son dakika açıklamasına göre, 6. dönem için 400 erkek ve 100 kadın olmak üzere toplam 500 öğrenci alımı yapılacak. İşte, haberin detayları...
6. DÖNEM PAEM ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanda şu bilgilere yer verildi:
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PAEM Müdürlüğüne ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2022 ve 2023 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 puan türünden en az (75.000) ve üzeri puan alanlar arasından aşağıda belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla örgün eğitim veren üniversitelerden lisans mezunu (400) erkek, (100) kadın aday olmak üzere toplam (500) öğrenci alımı yapılacaktır.
Adaylar, 18-22 Eylül 2023 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 22 Eylül 2023 Cuma Günü saat 17.00'a kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir.
2023 Yılı 6. Dönem PAEM Lisans Mezunu Adayların Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören ve iki yıl süreli eğitimin sonunda başarılı olan adayların komiser yardımcısı olarak atamaları yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ YAKINI DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ. (18 Eylül 2023 tarihinde aktif olacaktır.)
2023 PAEM ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Örgün eğitim veren aşağıda tabloda belirtilen (en az dört (4) yıl süreli) Fakülte/Bölümlerden mezun olmak,
2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (75.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Hamile olmamak,
Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî soruşturma/kovuşturma veya idarî soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak.
PAEM'e başvuran adaylar yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
UYARI: Şehit veya vazife malulü olanların, eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.
UYARI: ADay belirleme ön başvuruları internet üzerinden başvuru ücreti yatırılmadan yapılacaktır.
UYARI: Bakanlık Makam oluru ile "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar, ayrı ayrı olmak üzere ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının sekiz katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağırılır." hükmüne istinaden 2023 Yılı 6. Dönem PAEM Lisans Mezunu Adayların Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
2023 PAEM ÖĞRENCİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN, ÜCRETİ NE KADAR?
Adaylar hangi tarihte sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.
Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
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- 2023 EGM PAEM öğrenci alımı başvuru ekranı! Kadın / erkek 500 komiser yardımcısı alınacak! Başvuru tarihi ve şartları açıklandı!
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