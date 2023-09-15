TTK en az ilkokul mezunu 2 bin işçi alımı başlıyor! KPSS puan şartı aramıyor! İşte başvuru şekli ve merak edilen detaylar….
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) en az ilkokul mezunu 2 bin işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvuru ve şartlarına kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, hiçbir adaydan KPSS puan şartı aramıyor. İşte ayrıntılar
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde "Pano-ayak üretim işçiliği" sanatında çalıştırılmak üzere Zonguldak ilinden 1500, Bartın ilinden 400 ve Karabük ili Yenice ilçesinden 100 olmak üzere gruplu toplam 2000 yeraltı "pano-ayak üretim işçisi" alımı gerçekleştireceğini açıkladı. KPSS puan şartı aramayan kurum, en az ilk okul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. Başvuru süreci ve şartlarına ilişkin merak edilen tüm detaylara ise haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 2 bin işçi alımı başvuruları 25 Eylül 2023 tarihinde başlayacak. Adaylar 29 Eylül 2023 tarihine kadar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvuruları 25 Eylül 2023 tarihinde açılacak. Başvurular online veya İŞKUR üzerinden direkt toplanacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
- En az İlkokul mezunu olmak,
- Başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 32 yaşından gün almamış olmak,
- Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
- Zonguldak 1500 işçi alımı için Zonguldak ilinde, Bartın 400 işçi alımı için Bartın ilinde, Karabük 100 işçi alımı için Karabük ilinin Yenice ilçesinde ikamet ediyor olmak. Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince, 25.09.2023 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
KURA ÇEKİMİ NEREDE SAAT KAÇTA OLACAK?
Zonguldak 1500 işçi alımı için; 13.10.2023 tarihinde saat: 14:00'te, Zonguldak Site (Bahçelievler) Kapalı Spor salonunda, Bartın 400 işçi alımı için; 20.10.2023 tarihinde saat:14:00' te, Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda, Karabük Yenice ilçesi 100 işçi alımı için; 20.10.2023 tarihinde saat:16:00' da Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda, noter kura çekimi yapılacak.
Sonuçlar ise Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
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- TTK en az ilkokul mezunu 2 bin işçi alımı başlıyor! KPSS puan şartı aramıyor! İşte başvuru şekli ve merak edilen detaylar….
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