TTK en az ilkokul mezunu 2 bin işçi alımı başlıyor! KPSS puan şartı aramıyor! İşte başvuru şekli ve merak edilen detaylar….

- Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

- Zonguldak 1500 işçi alımı için Zonguldak ilinde, Bartın 400 işçi alımı için Bartın ilinde, Karabük 100 işçi alımı için Karabük ilinin Yenice ilçesinde ikamet ediyor olmak. Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince, 25.09.2023 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.