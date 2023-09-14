KPSS puan şartı yok! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 4.608 temizlik görevlisi alınacak! Eylül ayı güncel İŞKUR ilanları…
İŞKUR üzerinden eylül ayı temizlik görevlisi alım ilanları tek tek yayınlanıyor. En az ilkokul mezunu adaylar arasından personel temini sağlayacak olan kurumlar, toplamda 4. 608 temizlik görevlisi istihdamı gerçekleştirecek. İşte merak edilen ilanlar ve başvuru şartları….
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) eylül ayı temizlik görevlisi alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Yayınlanan ilanlar kapsamında bazı kurumlarda KPSS puan şartı bulunurken bazı kurumlarda KPSS puan şartını esas alınmıyor. Türkiye'nin farklı illerinde özel sektör ve kamu da olmak üzere istihdam sağlayacağını açıklayan kurumlar adaylardan en az ilköğretim mezunu olma şartı arıyor. Eylül ayı boyunca yayınlanan ilanlar kapsamında toplamda 4.608 temizlik görevlisi istihdamı sağlanacağı belirtiliyor. İşte İŞKUR temizlik görevlisi alımı başvuru şartları ve başvuru şekli….
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Sağlık problemi bulunamamak,
Takım çalışmasına yatkın olmak,
Kişisel temizliğine önem veren
Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun
18-40 yaş aralığında bulunmak.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.
İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI
İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur.
Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS puan şartı yok! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 4.608 temizlik görevlisi alınacak! Eylül ayı güncel İŞKUR ilanları…
- TOKİ İstanbul konutları ne zaman yapılacak 2023? TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek? 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi teslim tarihi...
- Başvurular yarın sona eriyor. Zeytinburnu Belediyesi KPSS 70 puan ile memur alımı yapıyor. İşte başvuru şartları ve şekli
- Yağ lekelerine 5 dakika çözüm! Zahmetsiz mutfak temizleme yöntemi! Sadece 2 malzemeyle...
- Gelinim Mutfakta 14 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? Günün 1.'si...
- Lucifer Michaelson tutuklandı mı, neden yargılanıyor? Youtuber Kaan Alkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Belediye Zabıta iş ilanı başvuru 2023 | 30 Zabıta memuru istihdamı için ilan yayımlandı!
- AÖL kayıtları ne zaman, bugün mü başlıyor? AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır 2023?
- Çene tüylerini kökünden yok ediyor! Sakın jilet/ustura kullanmayın! Tek damlasıyla kurutuyor!
- Geri ödemesiz KYK bursu kimlere verilir? KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? GSB 2023 - 2024 KYK takvimi
- ADRA GYO HALKA ARZ TARİHİ 2023! Adra GYO halka arz hangi bankalarda? Hisse kodu, fiyatı, halka arz takvimi...
- Canan Karatay'dan ailelere tavsiye! Okula giden çocuklar bol bol tüketsin! Sabahları 1 bardak...