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KPSS 70 puan ile Zabıta Memuru alımı yapacak! Belediye başvuru şeklini ve tarihini açıkladı

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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KPSS 70 puan ile Zabıta Memuru alımı yapacak! Belediye başvuru şeklini ve tarihini açıkladı

Gebze Belediyesi en az 70 KPSS puan ile Zabıta Memuru alımı yapacağını ilan etti. En az ön lisans ve B sınıfı ehliyete sahibi adayların istihdam edileceği alıma ilişkin merak edilen tüm detaylar yayınlanan ilan ile adaylara duyurulu. İşte başvuru şekli

Gebze Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam etmek üzere 30 Zabıta Memuru alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Başvurular ise kasım ayında başlayıp yine kasım ayında sona erecek. İşte zabıta alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar….

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BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Gebze Belediyesi Zabıta Memuru alımı başvuruları 23 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 27 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar belediyenin Zabıta Müdürlüğü Trafik Eğitim Parkı'nın yer aldığı; Arap Çeşme Mahallesi 1051/1 Sokak No:18 Gebze/KOCAELİ adresine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

GEREKLİ BELGELER NELER?

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlan edilen zabıta memuru kadroları için; mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön lisans 2022-KPSSP93 ve Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

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