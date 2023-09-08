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Türkşeker 613 geçici işçi alımı yapacak! Başvuruların İŞKUR üzerinden toplanması bekleniyor

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 08.09.2023
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Türkşeker 613 geçici işçi alımı yapacak! Başvuruların İŞKUR üzerinden toplanması bekleniyor

Türkşeker bünyesine KPSS şartsız 613 geçici işçi alımı yapılacağı Tarım ve Orman Bakanı Yanık tarafından duyuruldu. 6 ay süre ile çalışacak olan işçi adaylarına ilanların 11 Eylül’de İŞKUR üzerinden açılmadı bekleniyor. İşte kadrolar ve kontenjanlar…

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesine KPSS şartı olmaksızın 613 geçici işçi alımı yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden durulan alıma ilişkin kadrolar ve kadro sayılarına ilişkin merak edilen tüm detaylar açıklandı. İşte merak edilen detaylar…

Bakanlık lise mezunu personel alıyor BAKANLIK LİSE MEZUNU PERSONEL ALIYOR
İŞKUR lise mezunu 1.019 büro personeli alıyor İŞKUR LİSE MEZUNU 1.019 BÜRO PERSONELİ ALIYOR

HANGİ KADROLARA İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?

-Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni: 288

-Bilgisayarlı Makine Teknisyeni: 81

-Makine Teknisyeni: 81

-Kimya Teknisyeni: 80

-Makine Bakım Onarım Teknisyeni: 27

-Elektrik Teknisyeni: 21

-Tarım Makinaları Teknisyeni: 15

-İnşaat Teknisyeni: 10

-Bilgisayar Teknisyeni: 5

-Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni: 2

-Metal Teknolojisi Teknisyeni: 2

-Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni: 1

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