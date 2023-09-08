Türkşeker 613 geçici işçi alımı yapacak! Başvuruların İŞKUR üzerinden toplanması bekleniyor

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesine KPSS şartı olmaksızın 613 geçici işçi alımı yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden durulan alıma ilişkin kadrolar ve kadro sayılarına ilişkin merak edilen tüm detaylar açıklandı. İşte merak edilen detaylar…