İŞKUR TYP 2023 kura sonuçları: İl İl Toplum Yararına Program isim listesi asil ve yedekler tam liste
İŞKUR TYP kura sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Kura yöntemi ile personel alım gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşları başvuru sürecini tamamladıktan sonra kura sonuçlarını açıklıyor ve kadrolara yerleştiriyor. TYP illere göre kura çekilişi isim listesi asil ve yedekler
İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında başvuruda bulunan adaylar kura sonuçlarının nereden açıklanacağını merak ediyor. 81 İlde kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadroları için kura yönetim ile alım gerçekleştiriliyor. Başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru sürecini tamamlayan adaylar ise kura sonuçlarının açıklanacağı yeri ve tarihi yakından takip ediyor. İşte illere göre İŞKUR TYP illere göre kura çekilişi isim listesi asil ve yedekler...
İLLERE GÖRE TYP KURA SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANIYOR
İŞKUR TYP kura sonuçları tamamlandıktan sonra Valilik veya ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Ayrıca TYP kura başvuru sonuçları E-Devlet üzerinden de kolayca öğrenilebiliyor. Başvuru sonucunu öğrenmek için öncelikle başvuruda bulunduğunuz kurumun sayfasına gidin ve sonuçların kabul olup olmadığını kontrol edin.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.
TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
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