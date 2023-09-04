İŞKUR TYP 2023 kura sonuçları: İl İl Toplum Yararına Program isim listesi asil ve yedekler tam liste

İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında başvuruda bulunan adaylar kura sonuçlarının nereden açıklanacağını merak ediyor. 81 İlde kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadroları için kura yönetim ile alım gerçekleştiriliyor. Başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru sürecini tamamlayan adaylar ise kura sonuçlarının açıklanacağı yeri ve tarihi yakından takip ediyor. İşte illere göre İŞKUR TYP illere göre kura çekilişi isim listesi asil ve yedekler...