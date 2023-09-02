KPSS şartsız Kızılay 29 farklı kadro için personel alıyor! İşte başvuru ekranı ve alım yapılacak kadrolar
Kızılar KPSS şartı aramaksızın 29 farklı kadroya personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum başvuruları online topluyor. İşte Kızılay Eylül ayı güncel ilanları
Kızılar KPSS şartı aramaksızın 4 farklı il için 29 farklı kadroya personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları resmi kariyer sayfası üzerinden duyuran kurum, başvuruları online olarak toplamaya devam ediyor. En az ön lisan mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak olan kurum başvuru şartları ve tarihini de açıkladı. İşte Kızılay güncel ilanlar ve başvuru ekranı….
KIZILAY HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?
Kızılay Eylül ayı içerisinde personel ilanı yayınlamaya devam ediyor. İşte kadrolara ilişkin ilanlar;
- Uluslararası İlişkiler Uzmanı
- Göç Programları Geliştirme ve Koordinasyon Uzmanı
- Bilgi Yönetimi Yöneticisi
- İş Geliştirme Asistanı
- Ürün Tasarım ve Analiz Uzmanı
- Hasta İlişkileri Sorumlusu (Sağlık A.Ş.)
- Hasta Kayıt Yetklisi (Sağlık A.Ş.)
- Satış Uzmanı (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)
- SATIN ALMA UZMANI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)
- Biyomedikal Uzmanı (Sağlık Grubu)
- Göğüs Hastalıkları Uzmanı (Sağlık A.Ş.)
- Satın alma Uzmanı (Sağlık A.Ş.)
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Sağlık A.Ş.)
- Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Sağlık A.Ş.)
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı (Sağlık A.Ş.)
- Hemşire (Sağlık A.Ş.)
- Dermatoloji Uzmanı (Cildiye Uzmanı) Sağlık A.Ş.)
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı (Sağlık A.Ş.)
- Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ( Sağlık A.Ş.)
- Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı (Sağlık A.Ş.)
- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı (Sağlık A.Ş.)
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı (Sağlık A.Ş.)
- Elektrik Teknikeri (Sağlık A.Ş.)
- Engelli Personel (Sağlık A.Ş.)
- Uluslararası Hasta Hizmetleri Saha Yetkilisi (Sağlık A.Ş.)
- Uluslararası Rus-Bdt Bölgesi Sorumlusu
- Uluslararası Anlaşmalı Kurumlar Sorumlusu
- Podolog ( Sağlık A.Ş.)
- Kardiyoloji Uzmanı (Sağlık A.Ş.)
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- KPSS şartsız Kızılay 29 farklı kadro için personel alıyor! İşte başvuru ekranı ve alım yapılacak kadrolar
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