Diyanet İşleri Başkanlığı 60 KPSS puan iler personel alımına başlayacak! Başvuru şartları neler?

3. Öğretmen için 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP121 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, 4. Çocuk gelişimcisi için 2022 yılında B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak. (*)

(*) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan Pedagojik Formasyon ve 33 kredilik Yükseköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programlarından herhangi birini başarıyla tamamlamış olmak.

- Adaylar sadece bir kontenjan grubundan başvuru yapabileceklerdir.