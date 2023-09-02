Diyanet İşleri Başkanlığı 60 KPSS puan iler personel alımına başlayacak! Başvuru şartları neler?
Diyanet İşleri Başkanlığı en az 60 KPSS puan ile personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin ise tüm detaylar adaylar ile paylaştı. İşte başvuru ekranı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi uyarınca Öğretmen ve Çocuk Gelişimci kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte DİB personel alımı resmi ilan metninde yer alan tüm detaylar..
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
DİB personel alımı başvuruları 4 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden şahsen online olarak gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren ve tabloda belirtilen bölümlerinin birinden mezun olmak,
3. Öğretmen için 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP121 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, 4. Çocuk gelişimcisi için 2022 yılında B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak. (*)
(*) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan Pedagojik Formasyon ve 33 kredilik Yükseköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programlarından herhangi birini başarıyla tamamlamış olmak.
- Adaylar sadece bir kontenjan grubundan başvuru yapabileceklerdir.
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- Diyanet İşleri Başkanlığı 60 KPSS puan iler personel alımına başlayacak! Başvuru şartları neler?
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