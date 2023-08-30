İŞKUR ile en az ilkokul mezunu 33 bin 272 beden işçisi alımı! |İŞKUR iş ilanları|
İŞKUR üzerinden en az 33 bin 272 beden işçisi alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuru şartları ve merak edilen diğer detaylar yayınlanan ilan ile adaylarla paylaşıldı. İşte Türkiye İş Kurumu personel ilanları
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Beden İşçisi alımları için ilanlarını sürdürmeye devam ediyor. Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe istihdam edilmek üzere, en az ilkokul mezunu 33.272 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kurumlar, ihtiyaçları doğrultusunda ilanlarını yayımlayarak alım yapılacak pozisyonlara ilişkin başvuru koşullarını ve ayrıntıları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Adaylardan en temel şart olarak ilkokul mezunu olma koşulu aranıyor. İşte İŞKUR personel alım ilanları
İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.
Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir. İlanlara girerek E- Devlet şifresi ile de giriş yapmak koşulu ile ilanlara kolayca başvurabilirsiniz
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilköğretim mezunu,
18 ile 45 yaş arası,
Vardiyalı çalışma sistemine uygun,
Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.
BEDEN İŞÇİSİ NEDİR?
Beden İşçisi kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR ile en az ilkokul mezunu 33 bin 272 beden işçisi alımı! |İŞKUR iş ilanları|
- AÖF sınav sonuç sorgulama 2023 | 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? aof.anadolu.edu.tr...
- 1 bardağı bile sinir stresi önlüyor! Uyumadan 30 dk önce tüketin! İşte mutsuzluğu yok eden çay tarifi!
- İndirimin bitmesine az kaldı! Tarım Kredi Market Ağustos ayı son indirimli ürünlerin tam listesi
- Milyonlarca emeklilik bekleyeni etkiliyor! SON 48 saat fırsatını yakalayan EYT aylığına kavuşuyor! 20-25 yaşa kadar... GSS borcunda yapılandırma düzlüğü
- Biri bitmeden biri başlıyor! Tansiyon, kalp hastaları evden çıkmasın! 81 il yeniden ısınacak: Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce...
- Mutfak lavabosunun altına koyan yandı! Asla lavabonun altında bulundurmamanız gereken ürünler sıralandı!
- YKS EK TERCİH TARİHİ 2023 | Üniversite 2. ek yerleştirme ne zaman, tarih belli oldu mu? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2023
- Evde bakım maaşı e-Devlet başvuru ekranı! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Ödeme tarihleri, başvuru şartları...
- TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! 4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! İşte ödeme planı
- Artvin'de köy çeşmesinden fırladı tüm köyü ayağa kaldırdı! Çeşmenin içinden vücudunu fırlattı, kıvrıla kıvrıla gelmek bilmedi
- DGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS tercih son gün ne zaman? 2023-2024 DGS TERCİH KILAVUZU!