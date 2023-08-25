İŞKUR üzerinden 4.886 güvenlik görevlisi alımı yapılacak! En az lise mezunu olma şartı aranıyor
İŞKUR üzerinden silahlı ve silahsız olmak üzere 4.886 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvuru sürecine ve şartlarına ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurumlar adaylardan en az lise mezunu olma şartı arıyor. İşte İŞKUR güncel güvenlik alım ilanları
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile özel sektöre ve kamuya silahlı ve silahsız olmak üzere güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıkladı. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirmek üzere en az lise mezunu 4.866 personel istidamı gerçekleştirilecek. Alımlara ilişkin kurumlar ilan ile başvuru şartlarından son başvuru tarihine kadar merak edilen tüm detayları adaylara açıkladı. İşte İŞKUR güvenlik alım ilanları ve başvuru ekranı...
İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Güvenlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Güvenlik Görevlisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İŞKUR Güvenlik Görevlisi genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibidir;
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;
a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,
5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya
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- İŞKUR üzerinden 4.886 güvenlik görevlisi alımı yapılacak! En az lise mezunu olma şartı aranıyor
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