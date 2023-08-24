İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu şehir hastanelerine personel alımı başladı! İşte başvuru şartları ve ekranı

İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur