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İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu şehir hastanelerine personel alımı başladı! İşte başvuru şartları ve ekranı

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Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
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İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu şehir hastanelerine personel alımı başladı! İşte başvuru şartları ve ekranı

İŞKUR üzerinden Türkiye’nin farklı illerinde yer alan Şehir Hastanelerin de görevlendirmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. Kasiyer, Temizlik Görevlisi, Beden İşçisi, İnsan Kaynakları Uzmanı, Büro Memuru, Şoför, Garson, Bilgi İşlem Sorumlusu, Bahçıvan gibi birçok yayınlanan ilanlar kapsamında adaylardan en az ilköğretim mezunu olma şartı aranıyor.

Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden şehir hastaneleri için yeni personel alımı başladı. Türkiye'nin farklı illerinde yer alan hastaneler için Kasiyer, Temizlik Görevlisi, Beden İşçisi, İnsan Kaynakları Uzmanı, Büro Memuru, Şoför, Garson, Bilgi İşlem Sorumlusu, Bahçıvan gibi birçok kadroda istihdam sağlanacak.

Başvuru şartları ve sürece ilişkin merak edilen detaylar İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında ile adaylar ile paylaşıldı. En az ilköğretim mezunu adayların başvurabileceği ilanlarda KPSS puan şartı ise aranmıyor. İşte İŞKUR güncel hastane ilanları...

İŞKUR ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden Şehir hastanesi personel alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "ARAMA KISMINA" Şehir Hastanesi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sağlık problemi bulunamamak,

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kişisel temizliğine önem veren

Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun

18-40 yaş aralığında bulunmak.

Yukarıda belirtilen başvuru şartları genel başvuru şartlarıdır. Bazı kadrolar için işe uygun sertifika ve belgeler gerekebiliyor. Söz konusu detaylara İŞKUR üzerinden ilanlara direkt giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur

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