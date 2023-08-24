İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu şehir hastanelerine personel alımı başladı! İşte başvuru şartları ve ekranı
İŞKUR üzerinden Türkiye’nin farklı illerinde yer alan Şehir Hastanelerin de görevlendirmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. Kasiyer, Temizlik Görevlisi, Beden İşçisi, İnsan Kaynakları Uzmanı, Büro Memuru, Şoför, Garson, Bilgi İşlem Sorumlusu, Bahçıvan gibi birçok yayınlanan ilanlar kapsamında adaylardan en az ilköğretim mezunu olma şartı aranıyor.
Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden şehir hastaneleri için yeni personel alımı başladı. Türkiye'nin farklı illerinde yer alan hastaneler için Kasiyer, Temizlik Görevlisi, Beden İşçisi, İnsan Kaynakları Uzmanı, Büro Memuru, Şoför, Garson, Bilgi İşlem Sorumlusu, Bahçıvan gibi birçok kadroda istihdam sağlanacak.
Başvuru şartları ve sürece ilişkin merak edilen detaylar İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında ile adaylar ile paylaşıldı. En az ilköğretim mezunu adayların başvurabileceği ilanlarda KPSS puan şartı ise aranmıyor. İşte İŞKUR güncel hastane ilanları...
İŞKUR ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden Şehir hastanesi personel alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "ARAMA KISMINA" Şehir Hastanesi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Sağlık problemi bulunamamak,
Takım çalışmasına yatkın olmak,
Kişisel temizliğine önem veren
Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun
18-40 yaş aralığında bulunmak.
Yukarıda belirtilen başvuru şartları genel başvuru şartlarıdır. Bazı kadrolar için işe uygun sertifika ve belgeler gerekebiliyor. Söz konusu detaylara İŞKUR üzerinden ilanlara direkt giriş yaparak öğrenebilirsiniz.
İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek göstergeyle memura, emekliye piyango vuracak! 12.900 TL maaş alan 4C'liye 15.800 TL cepte! Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...
- Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online mı yapılacak? MEB 2023-2024 mesleki çalışma programı
- FED faiz toplantısı ağustos ayında yapılacak mı, ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
- Lahana sarmasını bir de böyle deneyin! Şef elinden çıkmış gibi lezzetli ve nizamlı sarma tarifi!
- ANLIK ALTIN FİYATLARI 2023 | 24 Ağustos altın fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın...
- Sabah yorgunluğunu silip atacak! Beyniniz C, B, Magnezyumla dolup taşacak! 5 altın değerinde fayda...
- İnsanların yaşadığı en şaşırtıcı 10 yer! Sırrını kimse çözemiyor! Uçurumun kenarında...
- KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2023 KPSS sonuçları ne zaman, yarın mı açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr
- MEB son dakika açıkladı! 81 il valiliğine gönderildi! "Artık önüne geçilecek" 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 11. sınıflar...
- 2023-2024 Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı sınav takvimi açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta 24 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? İŞKUR TYP okullara personel alımı başvuruları ne zaman başlar?