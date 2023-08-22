KPSS şartı yok! MSB en az ilköğretim mezunu 16 bin sözleşmeli personel alımı başladı!
MSB en az KPSS şartı aramaksızın sözleşmeli er alımı yapacağını ilan etti. Başvuru tarihi ve detaylarına ilişkin detayları açıklayan kurum adaylardan en az ilköğretim mezunu olma şartı arıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) en az ilköğretim mezunu sözleşmeli er alım yapacağını açıkladı. Kara, Deniz Ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde istihdam edilecek adaylar için başvuru şartları ve başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar yayınlanan kılavuz ile açıklandı. İşte sözleşmeli 2023/4 Dönem sözleşmeli er alımına ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları 21 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp, 1 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar E-Devler MSB Personel Temin Daire Bşk. (İş başvuru Portalı) üzerinden ön başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 tarihinden sonra doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 tarihi ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS şartı yok! MSB en az ilköğretim mezunu 16 bin sözleşmeli personel alımı başladı!
- 4A-4B-4C'liler dikkat! 2 şarta uyanlar 3 emekli maaşı birden alabilecek! En az 11.100 TL...
- TFF Süper Lig maçlarını erteledi mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçları ne zaman oynanacak?
- Gelinim Mutfakta 22 Ağustos Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, ne zaman? AÖL kayıt yenileme ücretleri ne kadar, kaç para?
- KYK YURT BAŞVURU 2023-2024 TARİHLERİ | KYK başvuruları ne zaman başlıyor? Ücreti, şartları...
- Canan Karatay'dan yağ yakıcı tarif! Bu şekilde içilmez demeyin! Yağların %50'sini yok ediyor! Şeker yerine 1 kaşık...
- Galatasaray transferde büyük oynuyor! Erden Timur yeni harekata çıktı! Bu kez Sofyan Amrabat...
- 2. Torba Yasa tarihi şekillendi! 100 bin işçiye kadro piyangosu çıktı! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen...
- Emeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek formül netleşti! 5.400 günden 4.500 güne emeklilik fırsatı! 1999 - 2000 - 2008 sonrası staj ve çıraklık...
- YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023 ne zaman yayınlanacak? Üniversite ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2. yerleştirme kılavuzu...
- 22 Ağustos Toplu Sözleşme 4. toplantı canlı izle! Memur ve memur emekli maaş zamları belli oldu mu, ne kadar? 7. Toplu sözleşme son dakika açıklamalar...